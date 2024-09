Jude Bellingham, c'est grave docteur

Le Real Madrid a remporté samedi une remontée spectaculaire 4-1 face à l'Espanyol.

Les Merengues ont été menés en début de seconde période, mais quatre buts sans encaisser de but leur ont permis de revenir à un point du FC Barcelone en tête de la Liga.

Ce n'était pas une soirée idéale pour les Merengues, mais Carlo Ancelotti était assez satisfait de la performance de son équipe, et surtout de sa réponse après avoir été mené au score, selon le journal AS.

L'article continue ci-dessous

"Nous avons bien commencé et avons bien réagi après le 0-1. C'était complet. Nous avons mieux joué que dans d'autres matchs, avec plus de rythme et en créant plus d'occasions. Je suis content".

Ancelotti a également parlé de Jude Bellingham, qui semble s'être blessé à la même épaule qu'il s'était luxée lors du match du Real Madrid contre le Rayo Vallecano en novembre dernier.

"Jude a eu un problème d'épaule et il s'est bien résolu. Il a pu jouer tout le match sans aucun problème. On verra comment il se comportera demain, même si cela ne semble pas particulièrement inquiétant.

"Il a toujours joué avec protection. Il y a un mois, il l’a enlevé parce qu’il allait bien, mais il a eu à nouveau ce problème. Ce soir, il a très bien résolu, il n’a pas demandé le changement, comme il n’avait jamais eu à le faire auparavant. Je ne pense pas que ce sera un problème, même s’il faut s’en occuper, évidemment.