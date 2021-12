Joueurs, entraîneurs, dirigeants : ils nous ont quittés en 2021

JANVIER

1er janvier : Bernard Guignedoux (73 ans), footballeur français et premier buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.

Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches.



Repose en paix Bernard ❤️💙 pic.twitter.com/PAiY5ZEM9f — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021

10 janvier : Christopher Maboulou (30 ans), footballeur franco-congolais passé par Châteauroux, Bastia, le PAS Giannina, Nancy et Thonon-Evian.

31 janvier : Justo Tejeda (88 ans), footballeur international espagnol. Vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone (1959 et 1960) puis avec le Real Madrid (1962 et 1963).

FEVRIER

7 février : Téléfoot la chaîne (6 mois), diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

10 février : Enrique « Pachín » Pérez Díaz (82 ans), footballeur international espagnol, vainqueur de la C1 en 1960 et 1966 avec le Real Madrid.

MARS

1er mars : Zlatko Kranjčar (64 ans), footballeur yougoslave puis entraîneur croate. Il a été sélectionneur de la Croatie lors de la Coupe du monde 2006.

1er mars : Ian St John (82 ans), footballeur international écossais qui a joué à Liverpool de 1961 à 1971. Champion d'Angleterre en 1964 et 1966, vainqueur de la FA Cup en 1965.

9 mars : Agustín Balbuena (75 ans), footballeur international argentin vainqueur de la Copa Libertadores en 1972, 1973, 1974 et 1975 avec le CA Independiente.

16 mars : Erhan Önal (63 ans), footballeur international turc qui a joué au Bayern Munich, au Standard de Liège et à Galatasaray.

AVRIL

19 avril : Willy van der Kuijlen (74 ans), footballeur international néerlandais qui a fait l'essentiel de sa carrière au PSV Eindhoven. Trois fois champion des Pays-Bas, deux fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, une fois vainqueur de la Coupe UEFA, trois fois meilleur buteur de l'Eredivisie.

MAI

6 mai : Christophe Revault (49 ans), footballeur français qui a joué au Havre, au PSG, à Rennes et à Toulouse. Sacré trois fois champion de France de D2 et Étoile d'Or des gardiens France Football de Division 1 en 1995, en 1996 et en 1997 avec Le Havre.

26 mai : Tarcisio Burgnich (82 ans), footballeur international italien, vainqueur de l'Euro en 1968 et finaliste de la Coupe du monde en 1970, cinq fois champion d'Italie et deux fois vainqueur de la Ligue des champions. Au cours de sa carrière, il a joué à l'Udinese, la Juventus, Palerme, l'Inter Milan et Naples.

JUIN

19 juin : Philippe Vignolo, dit Philousports (49 ans), influenceur français.

20 juin : Lucas Pereira (39 ans), footballeur brésilien passé par l'AC Ajaccio de 2004 à 2008.

JUILLET

9 juillet : Paul Mariner (68 ans), footballeur international anglais, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe UEFA avec Ipswich Town.

17 juillet : Milan Živadinović (76 ans), footballeur yougoslave puis entraîneur serbe. Il a dirigé de nombreuses sélections (Yougoslavie, Irak, Ghana, Yémen, Birmanie).

AOÛT

15 août : Gerd Müller (75 ans), footballeur international ouest-allemand qui a fait l'essentiel de sa carrière au Bayern Munich. Ballon d'or en 1970, champion du monde en 1974, vainqueur de l'Euro en 1972, trois fois vainqueur de la Ligue des champions (palmarès non exhaustif).

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

17 août : Paulão (51 ans), footballeur international angolais, deux participations à la CAN, meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du monde 1998 pour la zone Afrique.

18 août : Didier Notheaux (73 ans), footballeur (Rouen, Lens, Rennes) puis entraîneur français (sélectionneur du Burkina Faso et du Bénin).

SEPTEMBRE

6 septembre : Jean-Pierre Adams (73 ans), footballeur international français qui était dans le coma depuis le17 mars 1982. Il a joué en D1 à Nîmes, Nice, et au PSG.

6 septembre : Jean-Paul Belmondo (88 ans), acteur français qui a participé à la création du Paris Saint-Germain.

8 septembre : Gérard Farison (77 ans), footballeur international français. Avec Saint-Etienne, il remporte cinq fois le championnat et trois fois la Coupe de France.

19 septembre : Jimmy Greaves (81 ans), footballeur international anglais, champion du monde en 1966, qui a joué à Chelsea, l'AC Milan, Tottenham et West Ham. Vainqueur de la C2 en 1963 et de la FA Cup en 1962 et 1967 avec les Spurs.

19 septembre : René Maleville (73 ans), célèbre supporter de l'OM.

OCTOBRE

3 octobre : Bernard Tapie (78 ans), ancien président de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, champion de France de 1989 à 1992. Il a également été le propriétaire d'Adidas.

28 octobre : Sidi Kaba (54 ans), footballeur malien formé au FC Nantes dont la carrière a été brisée par un accident de voiture le 18 novembre 1984.

NOVEMBRE

23 novembre : Riuler de Oliveira Faustino (23 ans), footballeur brésilien international des moins de 17 ans qui évoluait au Japon au Shonan Bellmare.

DECEMBRE

3 décembre : Horst Eckel (89 ans), footballeur international ouest-allemand, champion du monde en 1954, deux fois champion d'Allemagne avec Kaiserslautern.

8 décembre : Jacques Zimako (69 ans), footballeur international français qui a joué à Bastia, Saint-Etienne et Sochaux. Champion de France avec les Verts en 1981.

⚫️ C’est avec une immense tristesse que le @SCBastia a appris le décès de son ancien joueur Jacques Zimako, véritable légende du club dans les années 70...



À sa famille, ses amis et ses proches, le club présente toutes ses condoléances.



Ch’ellu ripos'in pace 🙏 pic.twitter.com/GlV8mOJpfE — SC Bastia (@SCBastia) December 8, 2021

28 décembre : Hugo Maradona (52 ans), footballeur puis entraîneur argentin, frère de Diego Maradona.

L'article continue ci-dessous

29 décembre : Christian Gyan (43 ans), footballeur international ghanéen passé par le Feyenoord Rotterdam, champion des Pays-Bas en 1999 et vainqueur de la Coupe UEFA en 2002. Il a également remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans en 1995.

29 décembre : Antoine Bonifaci (90 ans), footballeur international français qui a joué à Nice, l'Inter Milan, Bologne, au Torino, au LR Vicenza et au Stade Français. Deux fois champion de France, une fois vainqueur de la Coupe de France et une fois champion d'Italie.