Joueur de l'année de l'UEFA : Le triomphe de Benzema

Karim Benzema a été logiquement élu meilleur joueur de l'année de l'UEFA 2022 après sa brillante saison avec le Real Madrid.

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'UEFA a décerné les prix du meilleur joueur, de la meilleure joueuse, du meilleur entraîneur et de la meilleure entraîneuse pour l'année 2022.

Meilleur joueur : Karim Benzema

C'est la consécration pour Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a été désigné meilleur joueur de l'année de l'UEFA devant Kevin De Bruyne (demi-finaliste de la Ligue des champions avec Manchester City) et Thibaut Courtois (gardien de but du Real Madrid).

Le Français a réalisé une saison monstrueuse en remportant la Ligue des champions et en terminant meilleur buteur de l'épreuve avec 15 réalisations.

Benzema succède à Jorginho et est le premier lauréat français depuis Franck Ribéry en 2013.

Le palmarès du meilleur joueur de l'année de l'UEFA

2011 : Lionel Messi (FC Barcelone)

2012 : Andrés Iniesta (FC Barcelone)

2013 : Franck Ribéry (Bayern Munich)

2014 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 : Lionel Messi (FC Barcelone)

2016 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 : Luka Modric (Real Madrid)

2019 : Virgil van Dijk (Liverpool)

2020 : Robert Lewandowski (Bayern Munich)

2021 : Jorginho (Chelsea)

2022 : Karim Benzema (Real Madrid)

Meilleur entraîneur : Carlo Ancelotti

Vainqueur de la Ligue des champions (pour la 4e fois), de la Supercoupe d'Europe (là encore pour la 4e fois) et de la Liga, l'entraîneur italien a une nouvelle montré tout son talent pour faire triompher une équipe.

Ancelotti a été désigné meilleur entraîneur devant Jürgen Klopp (finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool) et Pep Guardiola (champion d'Angleterre et demi-finaliste de la Ligue des champions avec Manchester City).

Le palmarès du meilleur entraîneur de l'année de l'UEFA

2019 : Hansi Flick (Bayern Munich)

2021 : Thomas Tuchel (Chelsea)

2022 : Carlo Ancelotti : (Real Madrid)

Meilleure joueuse : Alexia Putellas

On s'attendait à voir triompher Beth Mead, vainqueur de l'Euro 2022 avec l'Angleterre, meilleure joueuse et co-meilleure buteuse de la compétition.

Mais c'est finalement Alexia Putellas, comme la saison dernière, qui remporte le trophée. L'Espagnole a été finaliste de la Ligue des champions avec le Barça, sauvant l'honneur de son équipe battue 3-1 par Lyon. Elle a ensuite déclaré forfait pour l'Euro en raison d'une blessure et sans elle, l'Espagne a été éliminée en quart de finale.

Lena Oberdorf (finaliste de l'Euro avec l'Allemagne et demi-finaliste de la Ligue des champions avec Wolfsburg) complète le podium.

Le palmarès de la meilleure joueuse de l'année de l'UEFA

2013 : Nadine Angerer (Eintracht Francfort)

2014 : Nadine Kessler (VfL Wolfsburg)

2015 : Célia Sasic (Eintracht Francfort)

2016 : Ada Hegerberg (Lyon)

2017 : Lieke Martens (FC Barcelone)

2018 : Pernille Harder (VfL Wolfsburg)

2019 : Lucy Bronze (Lyon)

2020 : Pernille Harder (VfL Wolfsburg)

2021 : Alexia Putellas (FC Barcelone)

2022 : Alexia Putellas (FC Barcelone)

Meilleure entraîneuse : Sarina Wiegman

Après avoir fait les beaux jours des Pays-Bas (victoire à l'Euro 2017 puis finale à la Coupe du monde 2019), Sarina Wiegman a pris en main les Lionesses le 1er septembre 2021.

Sous sa direction, l'Angleterre a triomphé lors de l'Euro 2022 et elle affiche un bilan impressionnant avec 18 victoires et 2 nuls en 20 matches dirigés et un total hallucinant de 106 buts marqués pour seulement cinq buts encaissés.

Elle est la première femme à remporter ce titre et devance Sonia Bompastor (vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue 1 avec l'OL) et Martina Voss-Tecklenburg (sélectionneuse de l'Allemagne et finaliste de l'Euro 2022).

Le palmarès de la meilleure entraîneuse de l'année de l'UEFA

2020 : Jean-Luc Vasseur (Lyon)

2021 : Lluis Cortés (FC Barcelone)

2022 : Sarina Wiegman (Equipe d'Angleterre)