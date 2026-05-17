Joseph Oosting a été limogé pour la deuxième fois cette saison

Joseph Oosting n’est plus l’entraîneur du Royal Antwerp, a annoncé le club dimanche matin via ses canaux officiels. Le club a décidé de ne pas prolonger sa collaboration avec lui.

Oosting avait entamé la saison sur le banc du FC Twente, avant d’être limogé suite à une série de résultats décevants ; John van den Brom lui avait alors succédé.

En décembre, il avait paraphé un contrat avec le Royal Antwerp jusqu’en milieu d’année 2028, mais cette collaboration prend fin après seulement 26 matchs. Il ne dirigera déjà plus les deux dernières rencontres de la saison.

Faris Haroun prendra le relais pour les deux dernières rencontres face au KRC Genk et au KV Westerlo.

Dans le groupe B de la deuxième phase du championnat, le Royal Antwerp pointe désormais à la cinquième place, synonyme d’élimination définitive de la course aux compétitions européennes.

Les trois dernières sorties se sont soldées par des défaites 5-0, 3-0 et 1-0, obligeant Oosting à chercher un nouveau projet.