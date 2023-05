José Mourinho, Thiago Motta...Quel entraîneur pour le PSG ?

Sauf retournement de situation, Christophe Galtier sera remplacé sur le banc du PSG cet été, mais par qui ?

Ce n'est pas un secret, l'avenir de Christophe Galtier au PSG s'écrit en pointillés. Malgré le titre de champion de France que le club de la capitale devrait officialisé dès ce week-end face à Strasbourg, l'ancien entraîneur de Nice et de Lille ne va pas, sauf retournement de situation, poursuivre son aventure avec le PSG.

Mourinho et Motta, les favoris

Une saison finalement décevante avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et surtout de trop nombreuses défaites en 2023 auront eu raison de la confiance des dirigeants envers Christophe Galtier. Le PSG prospecte désormais pour trouver le successeur du Français et plusieurs noms ressortent.

D'après les informations de L'Equipe, le PSG a plusieurs candidats en tête pour occuper son banc de touche à la rentrée. Bien évidemment, Zinedine Zidane est dans l'équation, bien que les chances de convaincre le champion du monde 1998 soient très faibles. Malgré tout, le PSG tentera sa chance auprès de Zinedine Zidane.

Gallardo, l'outsider

Outre le Français, c'est le nom de José Mourinho qui revient avec insistance dans la capitale. La piste menant au Portugais a été exploré, avec un rendez-vous entre le PSG et ses représentants, mais pour le moment José Mourinho a encore la tête à Rome. Autre piste, celle menant à Thiago Motta.

Une piste qui plaît aux supporters du PSG et surtout à Nasser Al-Khelaïfi. Si l'Italien réalise une belle saison à la tête de Bologne, pour certains il a un déficit d'expérience et ne serait pas forcément l'homme de la situation pour le projet du Paris Saint-Germain. Si ces trois entraîneurs sont les favoris, des outsiders sont désormais mentionnés.

En effet, L'Equipe révèle que deux ou trois autres noms sont dans l'équation parmi lesquelles figurent Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG, qui dispose de partisans et avait été étudié il y a un an. Enfin, Abel Ferreira, auteur d'un très bon travail à Palmeiras, est suivi de près par Luis Campos. Le PSG fait face à un sacré puzzle pour trouver son nouvel entraîneur et cette décision sera lourde de conséquences pour l'avenir du PSG.