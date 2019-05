José Mourinho tacle les consultants anglais

Sans les nommer, José Mourinho a critiqué certains consultants anglais et défendu la corporation des entraîneurs.

José Mourinho et Paul Pogba ne sont pas les meilleurs amis du monde, c'est peu de le dire. Mais ces deux-là, quand ils se retrouveront, seront au moins d'accord sur un point. Comme le champion du monde français, Mourinho a en effet souvent eu droit à des critiques acerbes de quelques consultants influents en .

Du côté de , notamment, les anciennes gloires présentes dans les médias ne manquent pas. Gary Neville, Paul Scholes ou encore Rio Ferdinand sont des consultants stars de la télévision anglaise. Les deux premiers n'hésitent jamais à adresser des tacles rugueux aux différents acteurs du club, des joueurs à l'entraîneur - Ole Gunnar Solskjaer étant le seul épargné, peut-être parce qu'il a joué avec eux...

Toujours est-il que José Mourinho a la rancune tenace. Le Special One, qui n'a pas oublié les tirades de ces experts, les a invité à davantage de mesure.

"En Angleterre, nous avons des anciens joueurs de haut niveau, qui sont incroyables devant les caméras, puis ils rejoignent des clubs, et après deux mois, au revoir, on rentre à la maison, ce n’est pas pour nous. Il y a des choses que tu as ou que tu n’as pas. C’est une chose d’être devant un écran à analyser un match en direct et dire : "j’aurais pris cette décision, je l’aurais fait rentrer lui". C’est une autre chose d’être sur le bord de la touche et de le faire", a-t-il lâché dans des propos accordés au média Russia Today.

Le Spécial One fait notamment référence à l'échec de Gary Neville en tant qu'entraîneur. "Peut-on être sur le banc de touche et être calme et imperméable à la pression, comme les consultants en plateau ? J’ai l’habitude de dire que tout le monde s’y connaît mieux que nous, les entraîneurs, en football. C’est le seul métier où les gens en savent plus que les spécialistes, et Dieu merci parce que c’est pour ça que le football est ce qu’il est", a conclu un José Mourinho toujours aussi remonté.