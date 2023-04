José Mourinho se moque d'un journaliste hollandais après la qualification de la Roma

Après la victoire de l'AS Rome sur Feyenoord en Ligue Europa, Mourinho a offert un porte-clés représentant la Conference League à un journaliste.

Le fougueux entraîneur portugais s'est heurté au journaliste avant le match aller d'un quart de finale continental entre son équipe de Serie A et le club d'Eredivisie, Feyenoord. Mourinho avait alors déclaré : "Si je perds un match, je ne pleure pas ou je ne dors pas pendant 10 mois".

Il a tenu à aller voir le journaliste après une victoire spectaculaire de 4-1 après prolongation jeudi, scellant une victoire cumulée de 4-2 pour son équipe - qui a battu le même adversaire lors de la finale inaugurale de l'Europa Conference League la saison dernière - et il avait un cadeau surprise dans sa manche.

Mourinho, qui avait vu l'AS Rome battre Feyenoord en finale de C4 il y a un peu plus de 12 mois grâce à un seul but de Nicolo Zaniolo, a déclaré : "J'ai un cadeau pour vous, mais ne pleurez pas pendant encore 10 mois à cause de cela. Vous êtes en train de gagner le championnat, vous jouez bien, alors ne pleurez pas."

La Roma a semblé se diriger vers une élimination lorsque le Feyenoord a marqué à la 80e minute au Stadio Olimpico, mais l'international argentin vainqueur de la Coupe du monde Paulo Dybala a marqué à la 89e minute et les Giallorossi ont marqué deux autres buts en prolongation pour s'assurer une demi-finale contre le Bayer Leverkusen.