José Mourinho ne pense pas encore à la retraite

Libre depuis son départ de Manchester United, José Mourinho vient d'indiquer qu'il n'envisageait absolument pas de se retirer.

José Mourinho a vécu ce jeudi sa première en tant que consultant TV, sur le plateau de la chaine arabe de BeIn Sports. Le Portugais est venu analyser un match de Coupe d'Asie, mais il a aussi profité de cet évènement pour évoquer brièvement son futur, ainsi que ses dernières expériences comme entraineur. Des expériences qui, pour la plupart, se sont mal terminées.

Concernant son avenir, The Special One a indiqué que son engagement avec les médias n'était que provisoire. Le temps qu'il trouve un nouveau poste. "Je veux encore coacher. Je suis jeune, et j'appartiens encore à ce monde. C'est mon métier", a-t-il déclaré avec fermeté.

Au sujet de son nouveau rôle, le technicien lusitanien a indiqué qu'il va le prendre très au sérieux, tout en soulignant que c'est une responsabilité qu'il redoute, car ne disposant pas de toutes les informations nécessaires pour juger et évaluer le travail des autres : "On ne sait pas ce qui est derrière dans les coulisses. Transmettre l'information a ceux qui sont derrière leur écran, je sais que c'est difficile".

"Ce n'est pas à l'entraineur de préserver la discipline dans un vestiaire"

Mourinho a été interrogé à propos de sa carrière, et aussi des relations compliquées qu'il a parfois eues avec ses joueurs. "Aujourd'hui, on n'aime que les mauvaises nouvelles et les polémiques. C'est ce qu'on met en avant en premier, a-t-il tonné. On ne souligne pas les bonnes relations entre joueurs et entraineurs. De nos jours, un coach a besoin d'une structure et du soutien des clubs pour gérer ses effectifs. Il est de plus en plus difficile d'avoir des relations directes avec les joueurs. Chaque club doit avoir un représentant qui communique avec les joueurs, que ça soit mieux organisé. L'entraineur doit juste entrainer, et non celui qui préserve la discipline".

L'ex-coach de MU n'a pas parlé des circonstances de son départ de MU, mais il a évoqué une anecdote qui laisse deviner sa frustration par rapport à la façon dont l'histoire avec les Red Devils s'est achevée : "Les joueurs ont beaucoup de pouvoir, mais cela dépend des clubs. Ferguson disait après le départ de Beckham que le jour ou un joueur devient plus important le club, il faut le vendre. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il n'y a plus cet équilibre. Je le répète il faut une structure pour protéger l'entraineur, car ce n'est pas à lui de préserver l'ordre et la discipline".

Tout en pointant du doigt le comportement des joueurs, Mourinho a précisé qu'il ne blâmait pas la nouvelle génération. Qu'il la comprenait, et qu'il fallait simplement "se partager les responsabilités". "Je ne dis pas que l'ancienne génération est meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est juste l'époque qui veut ça. Je prends un exemple. Avant quand mon père me disait d'aller acheter un journal, j'allais le faire sans discuter. Aujourd'hui, l'enfant demande "pourquoi ?". Ce n'est pas un manque de discipline, mais c'est simplement une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, il faut que les responsabilités soient un peu plus partagées pour gérer tout ça".