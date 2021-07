José Mourinho fait machine arrière au sujet de Luke Shaw

Souvent très critique à l'encontre du latéral anglais, Jose Mourinho a loué l'Euro 2020 réalisé par le joueur de Manchester, saluant ses nets progrès.

Buteur dès la 2ème minute de jeu, dimanche soir, en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, Luke Shaw aurait pu être un héros du football anglais. Malheureusement pour lui, son but n'a pas été suffisant pour aider son équipe à l'emporter face à la Squadra Azzurra. Néanmoins, il vient au moins récompenser ses impressionnants progrès.

Auteur d'un tournoi de grande qualité, et plus globalement d'une saison 2020-21 aboutie, Luke Shaw n'est plus le même joueur que celui entrevu de trop nombreuses fois sous les couleurs de Manchester United. Pour rappel, le latéral avait notamment eu une relation des plus difficiles avec José Mourinho pendant son mandat à Old Trafford, le Portugais faisant régulièrement des critiques à l'ancien joueur de Southampton. Une période marquante qui a été très difficile à vivre pour l'Anglais, touché.

"Il a progressé, progressé et progressé"

"Il aime certains joueurs, il n'aime pas d'autres. Je suis tombé dans la catégorie où il ne m'aimait pas. Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense beaucoup à moi. Je pense qu'aucun d'entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j'ai passés avec lui et à quel point la critique était là. Ce qu'il dit maintenant n'est rien comparé à avant. Je trouve qu'il est facile de l'ignorer maintenant et même d'en rire. Mais il vaut mieux l'ignorer", a récemment confié Luke Shaw au sujet du coach de la Roma.

Mais force est de constater que ces déclarations couplées à des prestations remarquées ont fait évoluer le discours de José Mourinho, lequel a loué les qualités du défenseur de 26 ans au micro de talkSPORT. "Parce que les gens pensent que je n'aime pas Luke Shaw, je dois dire, tournoi incroyable. Une finale fantastique. Aucune erreur défensive. Très solide. En plus de cela, il a progressé, progressé et progressé. Il a marqué un but qui ne veut plus dire grand-chose maintenant mais pour lui, pour sa carrière, pour la façon dont il a grandi, c’est très bien. Très bon Luke Shaw", a insisté l'entraîneur lusitanien. Suffisant pour enterrer la hache de guerre ? Pas forcément...