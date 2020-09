José Mourinho donne des nouvelles de Tanguy Ndombélé

Blessé en fin de saison dernière et touché par le covid-19, le milieu français est encore loin de pouvoir postuler dans l’effectif de Tottenham.

La première saison de Tanguy Ndombélé à a rapidement tourné au vinaigre. Recruté à prix d’or (60 millions d’euros) en provenance de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français a rapidement connu le limogeage de Mauricio Pochettino qui l’avait recruté.

José Mourinho étant arrivé sur le banc des Spurs, l’ancien Amiénois a rapidement déchanté. Comme à son habitude, le « Special One » s’est trouvé une cible parmi ses joueurs et Ndombélé fut la victime. Le Portugais n’a pas hésité à tancer son joueur devant les médias, lui reprochant un manque de sérieux et une nonchalance.

Sur la phase retour de , l’international tricolore n’a joué que six rencontres dont une seule comme titulaire. C'était en février dernier, avant la crise du coronavirus.

Tottenham s'est renforcé au milieu

Face à cette situation, un départ a été évoqué durant l’été. Mais, à trois semaines de la fin du mercato, Ndombélé est toujours à Londres même si une blessure et un test positif au covid-19 ont ralenti sa pré-saison.

Rentré à quinze minutes de la fin lors de la première journée face à , l’ancien Lyonnais a encore du chemin à parcourir pour séduire Mourinho.

"Tanguy est dans un processus positif d’évolution. Il a fini la saison en mauvaise condition, il n’a pas pris part au début de la présaison, il était encore blessé. En plus de ça, il a eu d’autres problèmes de santé."

"Il travaille dur. Il sait ce qu’on attend de lui. Tanguy se bat pour gagner des minutes de jeu. J’en ai discuté avec lui et on n’envisage pas qu’il puisse être titulaire et prêt à jouer 90 minutes."