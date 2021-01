José Mourinho atomise Mesut Ozil

Lors d'un échange verbal, José Mourinho a taclé très fort son ancien joueur du Real Madrid.

José Mourinho et Mesut Ozil, qui ont travaillé ensemble au , se sont livrés à une petite guerre des mots ces derniers jours, selon un reportage de Marca.

Ozil est actuellement ostracisé à , son contrat prenant fin cet été, tandis que Mourinho est en charge de , le rival du nord de Londres d'Arsenal.

Le meneur de jeu allemand s'est engagé dans une séance de questions-réponses sur Twitter lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait s'il n'avait qu'une seule offre de contrat à sa retraite et qu'elle provenait de Tottenham, il s'est fendu d'une petite pique envers les Spurs. «Question facile», a répondu Ozil. "Prendre sa retraite !"

Mourinho n’était pas très heureux quand on lui a parlé de cette petite interaction lors de son passage en conférence de presse. Dans son style si caractéristique, le Portugais, avec son ton sardonique habituel, a demandé : "Mais qui lui a dit que nous le voulons?"

Ce n’est pas la première fois que le duo s’affronte. Comme détaillé dans le livre d'Ozil, les deux hommes ont eu une conversation animée dans le vestiaire pendant leur période ensemble àSantiago Bernabeu, et leur relation était plutôt délicate.

Ozil a également été interrogé sur Sergio Ramos et s'il est le meilleur défenseur du monde. "Il est de classe mondiale depuis plus d'une décennie et est devenu un grand leader. Son ambition et son désir de gagner sont incroyables, et je dirais qu'il l'est le meilleur défenseur de ma génération ", a déclaré l'Allemand.

Le milieu de terrain d'Arsenal, qui a été entouré de rumeurs constantes concernant son avenir au club londonien, semble se rapprocher d'une sortie, étant intéressé par ses services.

Le contrat d'Ozil avec les Gunners prend fin en juin et il a déclaré qu'il voulait continuer à jouer au football après Arsenal. "Je suis sûr que je continuerai à jouer. Il y a deux pays où j'aimerais jouer: la et les États-Unis".