Jose Fonte prévient le PSG : "On va tout faire pour les déranger"

Champion de France au nez et à la barbe du PSG la saison dernière, Jose Fonte, le défenseur du LOSC, entend bien recréer l'exploit.

Champion de France avec le LOSC la saison dernière, le défenseur central Jose Fonte a bien failli s'en aller sur cette bonne note. Désormais âgé de 37 ans, le capitaine des Dogues arrivait en fin de contrat au terme de la saison. Après mûre réflexion, l'international portugais a fait le choix de prolonger l'aventure dans le Nord.



Arsenal - Gabriel Martinelli affiche ses ambitions

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jose Fonte a justifié son choix, expliquant avoir eu besoin de temps pour peser le pour et le contre. "La première chose, c'est que c'est bon d'être ici, à Lille. Bien sûr, il y a toujours des négociations dans ce genre de discussions. Mais à la fin, c'est dans ce club, dans cette équipe et dans cette ville que je voulais être et je suis heureux d'y être. Après, dans les négociations, il faut prendre du temps, être patient. À la fin, on a trouvé un accord et je suis content", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

"Avec le titre l'an dernier, il faut être ambitieux"

Si Lille a obtenu ses faveurs, le club français n'était pas le seul intéressé. À l'étranger, d'autres équipes ont tenté de l'approcher. "Je suis heureux d'avoir eu des propositions à cet âge-là (37 ans). Je suis heureux d'avoir eu des offres au Portugal et en Angleterre, aussi. Mais j'ai une grande histoire avec Lille. Je suis quelqu'un qui aime être ici, j'ai une bonne relation avec tout le monde ici. Lille est une des meilleures équipes de France. On va jouer la Ligue des champions", a souligné le défenseur, fidèle.

À Lille, le changement a été à l'ordre du jour cet été, avec le départ regretté de Christophe Galtier vers l'OGC Nice. Ce dernier a été remplacé par Jocelyn Gourvennec sur le banc. Un entraîneur qui mérite d'avoir sa chance selon le Portugais. "Il y a toujours des personnes qui aiment la décision ou ne l'aiment pas. Il faut se donner du temps et faire confiance au président qui a choisi l'entraîneur. On va travailler pour être compétitifs, M. Gourvennec est quelqu'un d'intelligent. Je suis convaincu qu'avec lui, on peut être très compétitifs", a expliqué José Fonte, déjà tourné vers la prochaine saison. Et celle-ci commence dès dimanche soir, avec le Trophée des Champions face au PSG.

"C'est un vrai titre. Et Lille a besoin de ce titre-là. On va tout faire pour se gagner (...) On est dans le top 4 depuis trois ans. Avec le titre l'an dernier, il faut être ambitieux. On est là pour gagner. On veut continuer à se battre pour le titre. Le PSG est favori, comme chaque année, mais on va tout faire pour les déranger une autre fois". Bataille(s).