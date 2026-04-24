Jorthy Mokio a récemment confirmé aux médias officiels de l’Ajax qu’il avait une nouvelle petite amie.

Le jeune milieu de terrain a prolongé son contrat avec le club ajacide de manière assez inattendue début juin, et il est désormais lié à l’Amsterdam ArenA jusqu’en milieu d’année 2031.

Dans ce contexte, le club a réalisé cette semaine une interview avec le meneur de jeu, âgé de tout juste 18 ans, au cours de laquelle on lui a également posé des questions sur sa vie amoureuse.

« Oui, j’ai trouvé quelqu’un. Cela me rend un peu timide. C’est très beau, d’avoir à ses côtés quelqu’un qui vous soutient à 100 % dans la vie », a-t-il confié.

Selon Voetbal International, le jeune homme a coupé tout contact avec ses parents ; ceux-ci auraient mal vécu la prolongation de leur fils et poussé pour un transfert lucratif, alors que Mokio voulait rester à Amsterdam.

Dans cet entretien, il évoque aussi sa relation avec Jordi Cruijff. Le directeur technique, en poste depuis février, a finalisé l’accord avec le jeune joueur il y a quelques semaines.

« Jordi et moi entretenons une relation solide. Il est très ouvert, direct et honnête, et j’apprécie beaucoup cela », conclut-il.