Joris van Overeem pourrait réaliser un transfert exceptionnel au sein de l'Eredivisie

Selon ESPN, le FC Utrecht envisage le retour de Joris van Overeem au Galgenwaard. Jeudi soir, le milieu de terrain de 31 ans, qui porte actuellement les couleurs du sc Heerenveen, a affronté l’équipe de Ron Jans en demi-finale des barrages européens. Malgré sa performance et une passe décisive, il n’a pas pu empêcher la défaite 3-2 de son club.

Lors de cette rencontre, le milieu de terrain arborait le brassard de capitaine et a délivré une passe décisive. Malgré son impact, les Frisons n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale, mettant un terme à leur saison.

Un retour à Utrecht serait synonyme de terrain connu pour le milieu de terrain, qui a porté le maillot des Domstedelingen de 2018 à 2022, disputant 98 matchs d’Eredivisie et participant à neuf buts (cinq marqués, quatre offerts).

Après son départ d’Utrecht, il a poursuivi sa carrière en Israël, où il a porté le maillot du Maccabi Tel Aviv pendant trois saisons, avant de revenir aux Pays-Bas en tant que joueur libre l’été dernier.

À Heerenveen, le milieu de terrain expérimenté s’est immédiatement imposé comme un joueur clé, totalisant dix passes décisives et deux buts en Eredivisie la saison écoulée, des statistiques qui l’inscrivent parmi les milieux les plus productifs du championnat.

Le FC Utrecht considère le joueur comme un renfort idéal pour le prochain exercice. Van Overeem est sous contrat avec Heerenveen jusqu’en milieu d’année 2027.