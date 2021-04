"Jorginho veut retourner en Italie"

Jorginho "veut rentrer en Italie", selon son agent Joao Santos, qui affirme que la star de Chelsea s'intéresse à la Juventus, à l'Inter et à Milan.

Chelsea a déboursé 50 millions de livres sterling pour amener Jorginho à Stamford Bridge depuis Naples en juillet 2018, et il s'est depuis imposé comme un membre clé de l'équipe. Cependant, le milieu de terrain italien a été pressenti pour revenir en Serie A cet été, son agent affirmant maintenant qu'il se réjouirait d'avoir la chance de se lancer dans le prochain chapitre de sa carrière dans son pays natal.

Santos a confié à Radio Kiss Kiss les désirs de transfert de Jorginho: "Il veut retourner en Italie: si Naples a la volonté de le ramener dans l'équipe, nous serons bien disposés."

"Il coûte 50 millions d'euros et a encore un contrat de deux ans. Je pense que [Roman] Abramovich proposera de toute façon un renouvellement prochainement. "Juve? [Fabio] Paratici connaît le football. Il ne s'intéresse pas seulement aux Bianconeri, mais aussi à l'Inter et à Milan."

Jorginho a déjà admis que retourner en Italie à un moment donné lui plairait beaucoup, on lui a demandé s'il prévoyait de faire un deuxième passage à Naples après la victoire 2-0 de Chelsea contre Porto en quarts de finale de la Ligue des champions le mercredi.

"J'ai vécu une expérience merveilleuse et j'aime beaucoup la ville et les fans", a déclaré le joueur de 29 ans. "Maintenant, honnêtement, je n'y pense pas parce que je me concentre entièrement sur Chelsea, mais si il y a la possibilité, un jour, vous ne savez pas quand, de revenir, bien sûr que j'aimerais bien."

Le bilan de Jorginho à Chelsea Jorginho l'a vu accumuler 128 apparitions pour les Blues à ce jour, marquant 16 buts tout en fournissant quatre passes décisives.

L'international italien a aidé Chelsea à remporter la Ligue Europa lors de sa première saison au club.

Jorginho a joué un rôle de premier plan dans la configuration de Thomas Tuchel depuis l'arrivée de l'Allemand à Chelsea en janvier, et sa présence continue pourrait être vitale pour leurs chances de terminer la saison avec un trophée - avec un doublé de la Ligue des champions et de la FA Cup encore en jeu.