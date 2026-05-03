À l'issue du match Ajax – PSV (2-2), Hans Kraay junior a recueilli les propos ambitieux de Jordi Cruijff, directeur technique du club amstellodamois, dans les couloirs de laJohan Cruijff ArenA.

Dans les coulisses de la Johan Cruijff ArenA, le journaliste d’ESPN a immédiatement interrogé Cruijff après la rencontre. Kraay junior a ensuite salué l’éducation que Johan Cruijff a donnée à son fils Jordi.

« Au Feyenoord, on a dit dès le début qu’ils voulaient être champions. Le NAC, Heerenveen et Heracles le voulaient aussi », a plaisanté le sexagénaire. Kraay a ensuite évoqué sa conversation avec le directeur technique de l’Ajax.

« Cruijff a été très clair hier : “À l’Ajax, une année de transition, ça n’existe pas. Dire qu’on veut jouer le coup, ce n’est pas suffisant. Il faut être champions la saison prochaine” », a rapporté Kraay.

Le dirigeant a insisté : « Nous devons être champions la saison prochaine ; sinon, j’aurai échoué. »

Interrogé sur les faibles marges financières du club, Cruijff a répondu avec optimisme : « Nous devrons faire preuve d’inventivité, céder à perte certains joueurs coûteux et recourir à des prêts, mais nous devons tout de même remporter le titre. »

Selon Kraay, le dirigeant de 52 ans n’a qu’un seul objectif. « Je ne suis pas là pour me faire des amis, mais pour prendre des décisions. »