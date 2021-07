Jordan Pickford dépasse Banks et s'offre un record historique

En tenant 724 minutes, Jordan Pickford a battu le record d'invincibilité de Gordon Banks et rentre dans la légende anglaise.

Il aura donc fallu attendre les demi-finales pour voir Jordan Pickford allait chercher un ballon dans ses filets lors de l’Euro 2020. Pratiquement jamais mis en danger depuis le début de la compétition, le gardien anglais n’avait encore jamais encaissé de but dans cet Euro avant que Mikkel Damsgaard ne vienne déposer un superbe bijou sur coup-franc durant la première mi-temps du choc entre l’Angleterre et le Danemark.

L’ouverture du score du phénomène danois, l’unique coup-franc direct de cet Euro pour le moment, n’a pas permis au Danemark de filer vers la finale mais a au moins mis fin à l’invincibilité de Jordan Pickford dans les buts des Three Lions.

Pour la première fois depuis 724 minutes, le gardien d’Everton a donc dû s’incliner. Une déception et en même temps une fierté puisque le Toffees vient d’ajouter son nom dans la légende du football anglais.

721 - Jordan Pickford a atteint 721 minutes sans encaisser le moindre but, record historique battu pour un gardien de l'Angleterre, dépassant la marque de Gordon Banks (720 entre mai et juillet 1966. Infranchissable. #EURO2020 #ENGDEN pic.twitter.com/0IDWnBqAz9 — OptaJean (@OptaJean) July 7, 2021

Décrié ces derniers mois pour ses prestations en club, Pickford a effacé des tablettes un certain Gordon Banks, icône du football anglais, en terme d’invincibilité dans le but. Détenteur du record depuis juillet 1966 et ses 720 minutes sans prendre de buts, Banks, décédé en 2019, a donc été supplanté par Pickford.

N’ayant pas encaissé le moindre but depuis mars 2021, Pickford n’a finalement tenu que quatre minutes de plus que celui à qui on attribue l’arrêt du siècle lors d’un match contre le Brésil pendant le Mondial 1970. Quatre minutes qui changent tout dans l’histoire des Three Lions et de Jordan Pickford, désormais lancé vers l’objectif de décrocher cet Euro 2020.