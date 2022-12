Johnny Wilkinson a appris à Harry Kane comment tirer les penaltys… au-dessus

Joli clin d’oeil de l’histoire avec ce penalty raté contre les Bleus par Harry Kane, qui avait reçu de bons conseils de Johnny Wilkinson en 2018.

Merci la BBC. En 2018, afin de teaser la Coupe du monde à venir sur ses antennes, la chaîne de télévision anglaise avait préparé un clip promotionnel dans lequel on retrouvait Harry Kane, principal atout des Three Lions en Russie, et Johnny Wilkinson, champion du monde avec le XV de la Rose en 2003.

«C’est comme ça que j’ai gagné la Coupe du monde»

Vous voyez arriver l’histoire ? Oui, la BBC a vu l’avenir en demandant au rugbyman d’apprendre à son cadet de footballeur comment tirer les penaltys, voyant que celui-ci faisait trembler les filets à chaque fois. «Non, il faut que tu fasses un drop», lui a-t-il expliqué.

Voyant l’air interrogé de Kane, Wilkinson lui assure : «C’est comme ça que j’ai gagné la Coupe du monde», avant de voir l’attaquant de Tottenham se faire à l’idée.

Ni 2018 ni 2022, au final

Au final, il n’a pas gagné la Coupe du monde 2018. Ni celle de 2022, donc, la faute à ce penalty envoyé dans les tribunes plutôt que dans les filets de son coéquipier en club, Hugo Lloris.