Johan Derksen s’étonne de la décision de l’Ajax de céder Sean Steur à Newcastle United. Le montant du transfert, primes comprises, pourrait atteindre 27 millions d’euros. Un contrat de cinq ans attend le joueur en Premier League.

« Je trouve vraiment très stupide de la part de l’Ajax d’avoir laissé partir Steur », a déclaré Derksen mardi dans l’émission Vandaag Inside. « Pour 28 millions d’euros. Mais si l’Ajax l’avait retenu, il aurait rapporté plus du double dans cinq ans. »

« C’est un joueur d’envergure mondiale, et il aurait été essentiel pour redonner de l’éclat au nouveau Ajax », juge Derksen, qui regrette profondément que le jeune milieu quitte déjà Amsterdam.

Le joueur était sous contrat avec l’Ajax jusqu’en milieu d’année 2028. « Il ne voulait pas prolonger. Mais c’est bien sûr son agent qui l’a dit. Comme ça, on peut partir sans indemnité », explique De Snor, familier des rouages du football.

« Il aurait fallu lui proposer un salaire mirobolant. C’est le plus grand talent du club, et on ne compense pas ça avec Daley Blind juste parce qu’il parle espagnol », ajoute Derksen en référence à Míchel, le nouvel entraîneur espagnol de l’Ajax.

Derksen conclut : « On aurait pu bâtir une équipe autour d’un vrai joueur de l’Ajax comme lui, mais ils ont préféré l’argent à court terme alors que sa valeur ne fera que grimper. »

« De toute façon, pour un international néerlandais, il vaut mieux rejoindre Arsenal ou Newcastle United », tranche René van der Gijp, lui aussi sceptique quant au montant du transfert. « On arrive avec une image. Les joueurs se demandent : “A-t-il disputé la Coupe du monde ?” “Non.” “Alors ce n’est sans doute pas un crack.” C’est dommage. »