Johan Derksen a exprimé vendredi soir, dans l’émission de fin de semaine « Vandaag Inside », son peu d’estime pour Alex Pastoor.

Jeudi soir, l’ancien entraîneur, âgé de 59 ans, officiait comme analyste lors du quart de finale de la Ligue Europa Conférence opposant l’AZ. Son arrivée sur le plateau avait déjà suscité des commentaires en raison d’une veste aux couleurs particulièrement vives.

Derksen a ensuite évoqué le statut de sans-club de Pastoor : « Je pense qu’il est vraiment convaincu d’être l’un des candidats pour l’Ajax. »

« Oui, vraiment, c’est comme ça qu’il est. Il a une très haute opinion de lui-même. Dans ce cas, on est un homme heureux, car c’est aussi mon cas. Mais je ne le trouve absolument pas adapté à l’Ajax », juge De Snor.

Nico Dijkshoorn, ami de Pastoor, ne partage pas cet avis et dépeint l’entraîneur comme l’une des personnes les plus modestes du milieu du football.

« Il est venu au bar et, tant il est modeste, il n’a pas prononcé un mot de toute la soirée. C’était sans doute le pire client qu’on ait jamais eu », assène Derksen pour étayer son propos. « D’habitude, c’est un petit malin, mais ici, il s’est révélé totalement inefficace. »

Wilfred Genee interroge alors Dijkshoorn sur l’humour de Pastoor. L’écrivain clôt le débat par une boutade : « Oui, mais ça reste quand même un petit con, bien sûr. »