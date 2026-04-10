Johan Derksen dévoile ce qui l’agace profondément chez Danny Makkelie

Johan Derksen reconnaît la désignation de Danny Makkelie comme arbitre de la Coupe du monde par la FIFA, mais il estime que le haut niveau de l’arbitre néerlandais ne s’est pas confirmé cette saison.

« Je ne trouve pas qu'il fasse une bonne saison. Mais il doit sa sélection à sa réputation internationale », assène Derksen en ouverture de l'émission de vendredi. Pour Makkelie (43 ans), il s'agit de sa deuxième Coupe du monde, après la phase finale d'il y a quatre ans au Qatar.

Il s’en prend ensuite à l’arbitre expérimenté pour avoir officié régulièrement en Arabie saoudite ces dernières années, estimant que cette situation n’est pas défendable sur le plan humain.

« Je ne comprends pas, et cela me dérange toujours. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : Makkelie est gay et va arbitrer en Arabie saoudite, alors qu’une rue plus loin, un homosexuel peut être pendu pour la même raison. On ne fait pas ça pour l’argent, on n’y va pas pour le plaisir », assène Derksen.

« C’est un petit boulot pour Makkelie. Ils lui accordent cette chance », ajoute Derksen. Makkelie avait été VAR lors de la Coupe du monde 2018, puis arbitre à l’Euro 2021 et à l’Euro 2024.

Il y a quelques années, Makkelie qualifiait l’expérience d’arbitrer en Saudi Pro League de « merveilleuse », et il continue d’estimer que le sport et la politique ne doivent pas être mélangés.