Joey Veerman manifeste ouvertement sa frustration face au manque d’intérêt

Joey Veerman a fait part de sa déception à ESPN : aucun grand club n’a encore contacté le PSV pour s’attacher ses services.

Le milieu de terrain, qui était sur le point de s’engager avec Fenerbaçhe l’hiver dernier, ne cache pas son intention de partir à l’étranger cet été.

« Mon souhait était bien sûr de réaliser un beau transfert, mais vu la situation actuelle, cela ne va manifestement pas se faire », a-t-il confié dès le début de l’entretien.

« C’est très agaçant d’entendre tout le monde autour de soi se demander pourquoi je n’ai pas encore été transféré. À un moment donné, ça finit par vous peser. J’ai maintenant 27 ans, et c’est un âge idéal pour envisager de partir ailleurs », admet Veerman.

« J’ai aussi le sentiment que ma carrière ne sera pas complète si je n’ai pas joué dans un grand club à l’étranger », poursuit l’ancien joueur du FC Volendam et du sc Heerenveen.

« Rester ne me dérange pas non plus. J’ai signé en connaissance de cause un contrat de cinq ans, alors on visera un quatrième titre de champion », conclut-il.

Les clubs étrangers peuvent s’attacher ses services contre un chèque de vingt millions d’euros, alors que son contrat à Eindhoven court jusqu’en 2028.

Plus tard dans l’interview, Sanne van Dongen aborde sa situation chez les Oranje. Le milieu de terrain, qui n’a plus été appelé depuis le départ de Ronald Koeman, affirme avec conviction : « Si je retrouve mon meilleur niveau, j’espère réintégrer l’équipe. »