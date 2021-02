Joey Barton nommé entraîneur de Bristol Rovers

S'il n'a joué qu'une seule saison à l'OM, Joey Barton (38 ans) n'en reste pas moins un des joueurs préférés des supporters olympiens. Entre sa hargne et ses moqueries envers les joueurs du PSG (Zlatan Ibrahimovic, Tiago Silva), l'Anglais avait conquis les cœurs olympiens. Depuis la fin de sa carrière de joueur, en 2017, à Burnley, Joey Barton a décidé de devenir entraîneur.

Si Joey Barton rêve de coacher l'OM, sa première expérience s'est déroulée à Fleetwood Town, club de Legaue One (la troisième division anglaise), d'avril 2018 au 4 janvier 2021. S'il n'est pas parvenu à faire monter les « Trawlermen » en Championship, son bilan positif (51 victoires, 36 nuls, 41 défaites) n'est pas passé inaperçu et a attiré l'œil de Bristol Rovers., qui l'a nommé entraîneur le 22 février.

Delighted to be at Rovers. Thanks to everyone for the kind messages.



Let’s get this place rocking! https://t.co/Tadi1Aa3Q2