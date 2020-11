Joaquin lance Barça-Betis : "Je ne dirai pas bonjour à Koeman"

Samedi, le Barça reçoit le Betis Séville de Joaquin. Et ce dernier en veut beaucoup à Koeman, l'actuel entraîneur du Barça.

Agé de 39 ans, Joaquin est toujours un joueur indispensable du (il a déjà pris part à six matches de cette saison). Samedi, le Betis se rendra au Camp Nou pour affronter le Barça, actuellement entraîné par Ronald Koeman.

Joaquin garde un très mauvais souvenir de Koeman, qui a été son entraîneur à Valence d'octobre 2007 à avril 2008. Le Néerlandais avait mis à l'écart plusieurs cadres de l'équipe dont Joaquin. Valence avait finalement remporté la Copa del Rey (Joaquin était resté sur le banc) et Koeman avait été démis de ses fonctions quelques jours plus tard.

Et lors de l'émission El Larguero diffusée sur la Cadena Ser, Joaquin a dit tout le mal qu'il pensait de Koeman : « Avec Koeman à Valence, cela n'a pas été la plus belle expérience de ma carrière sportive. Pour être honnête, cela n'a pas été agréable mais heureusement il n'est pas resté longtemps. Samedi, je ne lui dirai pas bonjour et il ne me saluera pas. Si j'étais président du Barça, je n'en voudrais pas comme entraîneur ni comme intendant. »