Joao Felix, le rebondissement fou

Joao Felix s'entraîne avec l'Atletico Madrid depuis la semaine dernière, n'ayant pas réussi à obtenir un transfert avant la fin de son congé.

Il est toujours prévu qu'il parte avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été, mais pour l'instant, il doit être patient.

L'Atlético de Madrid ne souhaite pas non plus que Felix reste, mais il ne le cédera pas facilement. Pour l'instant, aucune offre de prêt n'est envisagée. Un départ n'est possible que si Felix est acheté pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le FC Barcelone n'envisage pas de faire signer Felix à ce stade, car il a d'autres priorités. Benfica a tenté de négocier avec l'Atleti, tandis qu'Aston Villa est également intéressé. L'équipe de Premier League n'est pas pressée de passer à l'action, car Relevo affirme qu'elle sait que le temps joue en sa faveur.

Pour l'instant, Aston Villa suivra de près la situation de Felix, en attendant que l'Atlético Madrid assouplisse ses exigences. Si c'est le cas, les Aston Villa devraient réagir rapidement, puisqu'ils ont déjà reçu l'accord de Jorge Mendes, l'agent de Felix, pour passer à l'action.