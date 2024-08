Joao Felix, la grosse négociation

L'Atlético Madrid et Chelsea sont toujours en pourparlers pour Joao Felix 48 heures après l'imbroglio Omorodion.

Les Colchoneros exigeront plus d'argent pour Felix que pour Omorodion, selon Matteo Moretto, qui a expliqué au Daily Briefing de Fabrizio Romano que l'Atlético était très frustré par Chelsea. En attendant, Conor Gallagher reste dans les limbes, après avoir apparemment signé son contrat avec l'Atlético et avoir commencé à s'entraîner avec l'équipe.

Les négociations pour Felix ne devraient pas durer trop longtemps pour Felix, en partie à cause de la tension entre les deux clubs actuellement, et en partie à cause de Gallagher. Fabrizio Romano a depuis noté que Chelsea pourrait lui demander de reprendre l'entraînement, mais l'international anglais veut régler son avenir le plus rapidement possible.

Les deux équipes ont connu une période compliquée et si les Colchoneros perdent Gallagher, cela portera un coup dur à leurs plans pour la saison, à un peu plus de deux semaines de la fin du mercato. Cela dit, s'ils parviennent à se débarrasser de Felix, ce serait une belle opportunité pour Andrea Berta, car ils cherchent à le faire depuis deux étés maintenant.