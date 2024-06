Joao Felix, la décision est prise

Prêté par l'Atlético de Madrid le dernier jour du marché des transferts de l'été dernier, Joao Felix n'a pas fait l'effet escompté au FC Barcelone

Voilà qui rendait improbable un retour en Catalogne cet été. Mais ses chances de signer à nouveau viennent d'être renforcées.

Comme le rapporte Marca, le nouveau manager Hansi Flick a déclaré aux dirigeants barcelonais qu'il accepterait que Felix revienne en prêt pour une nouvelle saison. Flick estime que l'attaquant portugais serait un ajout précieux à son équipe, bien qu'à ce stade, aucune décision n'ait été prise en interne.

L'article continue ci-dessous

Barcelone n'a aucun intérêt à signer Felix de manière permanente, donc si une autre approche est faite, ce serait pour un second prêt. Cependant, il est probable que le FC Barcelone demande à l'Atleti d'accepter les mêmes conditions que celles qui ont été convenues pour le contrat de la saison dernière.

Étant donné que l'Atletico Madrid n'a aucunement l'intention de garder Felix la saison prochaine, cela signifie que Barcelone a beaucoup plus de chances de l'obtenir à ses conditions. Il reste à voir si un second prêt se concrétisera, mais cela semble plus possible qu'auparavant.