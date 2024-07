Joao Felix, l'étrange destination

Benfica a entamé des négociations avec l'Atlético pour signer l'attaquant de 24 ans

Beaucoup pensaient que Joao Felix reviendrait tôt ou tard à Barcelone la saison prochaine, le club et le joueur ayant tous deux exprimé leur désir de le faire. Felix ne veut pas partir en Arabie Saoudite, tandis que l'Atletico Madrid souhaite le transférer, mais son ancien club, Benfica, s'est révélé être un prétendant surprenant.

Selon Correio de Manha, via Sport, Benfica a entamé des négociations avec l'Atlético pour signer l'attaquant de 24 ans. Ils cherchent à acheter 50% de ses droits, et espèrent que la vente d'Antonio Silva, qu'on dit parti pour environ 50 millions d'euros, financera une transaction.

L'Atletico propose de signer Felix pour 15 millions d'euros, tandis que l'Atlético demande 25 millions d'euros, sachant qu'il recevra évidemment 50 % de tout montant futur. Felix gagnant 8 millions d'euros par saison, le média portugais déclare également qu'il faudra un véritable tour de force financier pour que l'affaire se concrétise.

Felix souhaitait retourner à Barcelone sous forme de prêt, mais n'a pas fermé la porte à un transfert, sachant que l'Atletico est réticent à le prêter aux Blaugrana dans les conditions souhaitées par le club catalan. Son agent Jorge Mendes avait prévenu Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, de l'intérêt de Benfica lors d'une réunion à Porto, et on pense qu'il fait partie des plans de Hansi Flick pour la saison prochaine, mais le message a toujours été que cela se ferait à des conditions correctes.

Si les Blaugrana ne parviennent pas à vendre Ronald Araújo cet été, ils ouvriraient la porte à un départ de Jules Koundé. @DBR8

L'Atletico et le Benfica souhaitent trouver un accord, et il reste à voir si Barcelone répondra ou si Felix acceptera un retour. Bien que le montant de la transaction soit loin de correspondre aux attentes du FC Barcelone pour Felix, qui a coûté 124 millions d'euros, il s'agit certainement de la meilleure proposition que le FC Barcelone ait reçue depuis un certain temps. On espérait que Barcelone parviendrait à augmenter sa valeur cette saison, mais il semble qu'il sera de nouveau une option de rotation la saison prochaine. L'intérêt de Benfica serait certainement un moyen de faire pression sur les Blaugrana pour qu'ils fassent une meilleure offre.