João Félix, est-ce vraiment une bonne recrue pour le PSG?

Alors que Relevo annonce une volonté de Luis Enrique de ramener João Félix au PSG, le Portugais est-il vraiment une bonne recrue pour Paris?

De retour à l'Atlético de Madrid après un prêt de six mois en dents de scie à Chelsea, João Félix sait que son avenir dépend de ce mercato. Barré chez les Colchoneros où il n'est plus en odeur de sainteté, le joyau portugais ne dispose pas non plus de beaucoup de prétendants, refroidis sans doute par les difficultés qu'il connaît depuis quelques temps désormais. Mais selon le média espagnol Relevo, Luis Enrique, prochain entraîneur du PSG, voudrait l'attirer dans la capitale. Mais João Félix est-il vraiment une bonne recrue pour Paris?

Félix, une vraie bonne recrue pour le PSG?

Quand on parle de João Félix, il est aujourd'hui difficile de se positionner. Doit-on encore croire à ce gamin pétri de talent qui a explosé à Benfica ou faut-il considérer le jeune homme incapable de s'imposer dans la suite de sa carrière dans des contextes plus compliqués? Une chose est sûre, le Portugais est le profil typique du « joueur bonbon » qui donne envie d'aller au stade et régale les spectateurs. Là dessus, aucun doute à se faire pour les dirigeants parisiens : son style de jeu plaira au Parc.

Mais derrière cet esthétisme visuel, quelle est la réalité du terrain? C'est un petit format très technique qui a gagné en muscles depuis son départ de Benfica suite à ses expériences sous le cholismo à Madrid et l'intensité de la Premier League à Londres. Autre point positif, il est capable de faire de grandes différences par la passe et le dribble grâce à son excellente lecture de jeu.

Problème, derrière ces nombreuses opportunités créées, il manque encore sérieusement de réalisme en zone de finition. En cas de venue à Paris, il portera une certaine pression sur ses épaules pour démontrer qu'il n'est pas un Hatem Ben Arfa bis, un joueur pétri de talent mais incapable de le matérialiser au plus haut niveau.

Luis Enrique, l'entraîneur pour le relancer?

Avec l'arrivée de Luis Enrique à la tête de l'équipe, le PSG va abandonner son système tactique à trois défenseurs et deux pistons pour repasser à une défense à quatre. L'ancien sélectionneur espagnol pourrait réintroduire ce sytème en fonction de la physionomie des matchs mais il n'en est pas un grand fan. Ce devrait, plus que probablement être dans un 4-2-3-1 que le PSG sera aligné la saison prochaine. Une donnée à prendre en compte pour le recrutement.

Dans ce nouveau système, Achraf Hakimi retrouvera un poste de latéral droit depuis lequel il aime déborder. Une telle présence qui permettrait au milieu droit de pouvoir s'épanouir dans un rôle plus axial. Cela tombe bien, c'est justement ce qu'aime faire João Félix qui s'est également montré capable de jouer derrière l'attaquant ou comme milieu offensif central. Un profil de créateur depuis l'axe qui pourrait très bien matcher avec Kylian Mbappé qui pourrait bien s'entendre sur le terrain avec le Portugais.

À l'heure actuelle, le PSG souhaite toujours se débarrasser de Neymar mais le Brésilien est toujours là et pourrait bien ne pas quitter la capitale. Critiqué pour son manque d'impact physique, de courses défensives et de rigueur, Ney pourrait parfaitement bénéficier du changement de système. Repositionné comme n°10 axial, il pourrait même s'épanouir offensivement tout en étant contrebalancé défensivement par João Félix, capable de travailler un peu plus.