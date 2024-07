JO, le message de Lacazette au Vélodrome avant l’entrée en lice des Bleuets

Alexandre Lacazette a lancé un appel à l’endroit des supporters de l’OM mardi, à la veille du premier match des Espoirs aux JO.

Plus d’une semaine après la fin de l’Euro 2024, c’est au tour des Jeux Olympiques de tenir en haleine les fans du sport et du football pendant un mois. Ce mercredi, l’Equipe de France espoirs entame sa compétition avec un premier match contre les Etats-Unis. C’est en marge de cette rencontre qu’Alexandre Lacazette était présent en conférence de presse, ce mardi. Le capitaine des Bleuets et de l’OL a profité de l’occasion pour envoyer un message aux supporters de l’OM.

L’appel d’Alexandre Lacazette au Vélodrome

Snobé par Didier Deschamps depuis environ deux ans, Alexandre Lacazette aura à nouveau l’occasion de s’illustrer sous le maillot de l’Equipe de France. Mais ce sera avec les Espoirs de Thierry Henry à l’occasion des Jeux Olympiques 2024. Mais le premier match du capitaine de l’OL se déroulera en territoire ennemi puisque le choc contre les Etats-Unis aura lieu au stade Vélodrome.

Pour autant, Alexandre Lacazette demande aux supporters de l’OM de faire fi de son statut de Lyonnais lors du match des Bleuets. « On espère une grosse ambiance à Marseille pour nous aider à faire un bon match… Durant la compétition, je suis Français, pas Lyonnais ! », a déclaré l’international français.

Lacazette excité pour ses débuts officiels avec les Bleuets

Présent aussi face aux médias, Thierry Henry n’a pas manqué de chambrer Lacazette sur l’accueil qui pourrait lui être réservé à Marseille. « Je ne sais pas si c’est la même chose pour Alex », a lancé le sélectionneur des Bleuets à l’endroit de son capitaine. Toutefois, l’ancien de Monaco et d’Arsenal demande un bel accueil pour Lacazette comme ce fut le cas pour lui, il y a des années.

En attendant de voir la réponse du Vélodrome, le principal concerné s’impatiente déjà pour l’entrée en lice des Bleuets face aux Etats-Unis. « On ressent de l’impatience car on se prépare depuis un mois, c’est le jour J et on a hâte de démarrer enfin la compétition », a affirmé l’ex-joueur d’Arsenal.