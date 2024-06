JO, la réponse cinglante de Thierry Henry sur un probable retour des Parisiens

Le sélectionneur des espoirs, Thierry Henry, a répondu lundi, à un éventuel retour des joueurs du PSG pour les JO.

Dans la foulée du départ des Bleus pour l’Euro 2024 en Allemagne, l’Equipe de France espoirs a rejoint depuis Clairefontaine. Les Bleuets se préparent en effet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des JO pour lesquels Thierry Henry aurait voulu compter sur tous ses joueurs dont Warren Zaire-Emery et Bradley Barcola, bloqués par le PSG. Mais alors qu’un éventuel retour des deux parisiens dans sa liste est évoqué ces dernières heures, le sélectionneur des Espoirs a lâché une réponse cinglante sur cette possibilité, ce lundi.

Thierry Henry ne veut pas « des problèmes » avec Deschamps

Thierry Henry pensait compter sur Warren Zaire-Emery et Bradley Barcola pour les Jeux Olympiques cet été. Mais les deux cadres de l’Equipe de France espoirs ont été bloqués par le PSG qui ne souhaite pas voir ses joueurs enchainer un autre tournoi après l’Euro. Sauf qu’aucun des deux pépites du football français n’est encore apparu avec les Bleus en Allemagne après deux journées. Un temps de jeu limité voire inexistant qui pourrait profiter à Thierry Henry. Mais l’ancien international français ne voit pas les choses de la même façon.

« Vous voulez me créer des problèmes ? », lâche-t-il avant de développer : « Il y a un Euro à gagner, je ne peux pas entrer dans ce genre de débat. Vous savez qui est le patron (Didier Deschamps, ndlr). Il faut aller chercher un Euro, ce sont deux joueurs qui n'ont pas trop participé à l’Euro mais c'est long », a déclaré la légende d’Arsenal et de l’Equipe de France en conférence de presse.

Henry n’est pas optimiste pour Zaire-Emery et Barcola

Si Thierry Henry ne veut pas commenter le temps de jeu accordé par Didier Deschamps aux deux joueurs, le champion du monde 2018 n’est pas non plus très optimiste pour leur participation aux JO. Le sélectionneur des Bleuets rappelle notamment que la décision de faire participer Zaire-Emery et Barcola lors du tournoi revient à leur club, par conséquent, le PSG.

« Je vais revenir au vrai débat : les clubs décident. J'espère qu'on va les voir sur le terrain mais ça dépendra du boss (Deschamps) et de ce qu'il se passe dans le tournoi », a expliqué Henry.