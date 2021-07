JO – France : "Je regardais Gignac à la télé avec mon père" confie Kolo Muani

Le jeune attaquant du FC Nantes va côtoyer André-Pierre Gignac, un de ses modèles.

Jeudi, la France disputera son premier match des Jeux Olympiques face au Mexique. Pour composer sa sélection, Sylvain Ripoll a fait appel aux Espoirs ainsi qu’à trois joueurs âgés de plus de 23 ans, comme le règlement le permet : André-Pierre Gignac (35 ans), Florian Thauvin (28 ans) et Téji Savnnier (29 ans).

Et cela fait énormément plaisir aux jeunes attaquants nantais, Randal Kolo Muani (22 ans) comme il l’a confié au site officiel de son club : « Oui, c'est vrai qu'André-Pierre Gignac est un joueur que je regardais à la télévision avec mon père, idem pour Florian Thauvin. J'ai eu l'occasion de connaître Téji Savanier l'an dernier, c'est un très bon joueur. Tous sont expérimentés et c'est un plaisir de pouvoir les côtoyer. »

L'article continue ci-dessous

Randal Kolo Muani nourrit de grandes ambitions pour ces JO et espère ne pas rentrer bredouille de Tokyo : « Il faudra prendre match après match. C'est une compétition qui est courte et on donnera tout pour espérer ramener une médaille. »

Le joueur est d’ailleurs heureux de pouvoir prendre part à un tel événement : « Personnellement, c'est une nouvelle compétition à jouer. Cet événement est réputé dans le monde entier. Au football, on parle plus souvent de la Coupe du Monde, du Championnat d'Europe mais personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire et savoir que c'est possible aujourd'hui, je suis très heureux. Je n'ai eu l'occasion d'affronter que des sélections européennes mais les JO vont me permettre de connaître d’autres équipes de différents continents. »