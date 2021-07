JO – Le coup de gueule de Gignac après l'élimination des Bleus

L'attaquant des Bleus est très remonté contre les clubs de Ligue 1 qu'il accuse de ne pas avoir joué le jeu.

L'équipe de France a été éliminée ce mercredi au premier tour des Jeux Olympique après une lourde défaite 4-0 contre le Japon. Avec une victoire contre l'Afrique du Sud (4-3) et une autre défaite contre le Mexique (4-1), la France termine troisième de son groupe avec un bilan peu flatteur et onze buts encaissés en trois matches…

Gignac en veut aux clubs de Ligue 1

Après l'élimination des Bleus, André-Pierre Gignac, le capitaine et buteur des Bleus, a poussé un coup de gueule contre les clubs de Ligue 1 qui ont refusé de libérer leurs joueurs pour ces Jeux Olympiques : « Je suis toujours dans l'optimisme, mais c'est vrai que ça a été compliqué, il ne faut pas se trouver d'excuses. Le Japon est à la maison, il est prêt, il a décidé de ramener une grosse équipe. Collectivement, c'est très fort, ils ont commencé au mois de juin, ils ont fait 6-7 matches amicaux. Il n'y a pas de secret dans le football, ils jouent tous ensemble depuis longtemps, ils sont prêts, le Mexique pareil. Je les connais, je sais qu'ils sont partis en préparation de suite après le championnat. Ce soir, on est tombés sur plus fort que nous, le premier match on est tombé sur plus fort que nous. J'espère seulement qu'en 2024, ils (les clubs, n.d.l.r.) seront un peu plus cléments avec les Jeux Olympiques. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, je suis venu pour passer le premier tour, je suis venu pour essayer de ramener une médaille à la France, mais dans ces conditions, c'est trop compliqué. »

Ripoll dédouane les joueurs

Même son de cloche chez le sélectionneur des Bleus, Sylvain Ripoll : « Ma première pensée est d'être reconnaissant envers les joueurs qui ont accepté de venir aux Jeux dans des conditions pas faciles. Le niveau international d'un tournoi olympique est très élevé. Il faut aussi être lucide et reconnaître qu'on n'était pas au niveau d'un tournoi comme celui-là. On finit à notre place dans ce groupe-là, j'aurais aimé que les joueurs aient une autre récompense. Il y a bien évidemment des choses qui sont de notre responsabilité, notamment de la mienne. Nous aurions dû faire mieux. Il est important de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité des joueurs. »

Tousart fataliste

On retrouve les même propos avec Lucas Tousart, milieu de terrain de l'équipe de France : « Ça a été compliqué de créer ce groupe. On n'a pas été à la hauteur de nos adversaires. On a fait ce qu'on a pu avec les éléments à la disposition du coach. On n'a pas été au niveau, il faut reconnaître la supériorité de nos adversaires. Mais on est tous fiers d'avoir participé. »