JO 2024, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne, Nice et Nantes accueilleront les tournois olympiques

Le comité olympique français a dévoilé la liste des sept villes qui accueilleront les tournois olympiques en 2024. Toulouse reste sur le côté.

Il est encore trop tôt pour se plonger dans une projection sur l’équipe de olympique de football qui sera retenue pour participer aux Jeux 2024 mais on sait déjà où se passeront les tournois olympiques masculins et féminins.

Trois ans et demi avant la cérémonie d’ouverture de ces JO à Paris, le conseil d’administration de Paris 2024 a fait ses derniers choix budgétaires ainsi que sur certains sites. Les tournois de football ont été au centre des discussions puisque l’organigramme présidé par Tony Estanguet a validé le nom des sept villes qui accueilleront ces tournois. Sept et non huit comme annoncé au moment de la candidature.

Face à la crise du Covid-19 et des réductions budgétaires, et son Stadium ont été recalés devant la porte d’entrée. Le conseil d’administration a clairement fait le choix des stades nouvelles génération pour accueillir le public venu des quatre coins du monde.

L'article continue ci-dessous

Si le stade Geoffroy Guichard, le Parc des Princes et la Beaujoire font figure de dinosaures, les spectateurs auront droit à des prestations presque flambantes neuves à (Groupama Stadium), à (Matmut Atlantique), à Marseille (Orange Vélodrome) et à Nice (Allianz Riviera).

Pour rappel, en tant que pays organisateur, la France sera directement qualifiée pour les tournois olympiques. Pour les hommes, ce sera les deuxièmes olympiades de suite puisque les Bleuets avaient validé leur ticket pour les Jeux 2020 l'an dernier. Eliminés en quart de finale de la Coupe du Monde 2019, les filles de Corinne Diacre n'avaient, elles, pas décroché leur ticket pour le .