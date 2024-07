Jeux Olympiques Paris 2024 : Cérémonie d’ouverture, épreuves... Sur quelle chaine et quel streaming regarder

Les Jeux Olympiques seront officiellement ouverts ce vendredi. On vous dit tout sur ce grand évènement sportif et sur sa diffusion TV.

C’est le retour des Olympiades et pour l’édition de 2024 c’est Paris qui est à l’honneur. La capitale française se préparant à accueillir l'un des plus grands événements sportifs du calendrier. Paname accueillera ses premiers Jeux olympiques après une attente de 100 ans.

Avec l'ajout de nouveaux sports et des projets passionnants pour lever le rideau sur les Jeux olympiques de 2024, une chose est sûre : vous ne voudrez rien manquer de l'événement.

Pour la cérémonie d'ouverture, tout ce que vous aurez à faire est de prendre vos collations préférées, de rassembler vos amis et votre famille et de profiter car GOAL a rassemblé votre guide de référence sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Où se tiendra la cérémonie d’ouverture des JO 2024

Pour la première fois de l’histoire, la cérémonie d’ouverture des JO ne se déroulera pas dans un stade. L’évènement aura lieu sur la Seine. Les 6800 athlètes de 205 pays embarqueront à bord de 85 bateaux pour traverser douze tableaux artistiques, du pont d’Austerlitz au pont d’Inéa, avant que la partie protocolaire ne se déroule à Trocadéro.

Quand aura lieu la cérémonie d’ouverture des JO 2024 ?

L’évènement est programmé entre 19h30 et 23h15 ce vendredi. 316000 spectateurs et 1,5 milliard de téléspectateurs vont assister au plus grand spectacle jamais organisé en France.

Sur quelle chaine suivre la cérémonie d’ouverture des JO 2024 ?

La cérémonie d’ouverture sera à suivre simultanément sur les chaines France 2 et Eurosport 1, les co-diffuseurs de cet évènement sportif.

Quelle diffusion streaming pour les JO 2024 ?

Pour suivre cette cérémonie d’ouverture mais aussi les deux semaines de compétition via streaming, vous aurez les plateformes Molotov (pour la diffusion de France Télévisions) ainsi que l’app Max (pour la diffusion Eurosport).

Qui sera le dernier porteur de la flamme olympique ?

C’est Zinédine Zidane, la légende du foot et du sport français, qui sera le dernier porteur de la flamme. Il aura aussi l’honneur d’allumer la fresque. Marie-José Pérec est pressentie pour l’accompagner dans cette mission.

Quelles sont les nouvelles épreuves inclues dans le programme olympique ?

Les athlètes se disputeront une médaille dans 34 sports et 329 épreuves. Cette année, le CIO a intégré quatre nouveaux sports : Le break dance, l'escalade sportive, le skateboard et la planche à voile. Les organisateurs ont déclaré que ces sports ont été choisis parce qu'ils sont « faciles à pratiquer et que les participants forment des communautés très actives sur les médias sociaux ».