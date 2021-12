Jeu dur envers Fékir : son entraîneur en colère après les arbitres

Dimanche soir, le Betis Séville s'est incliné 3 buts à 2 sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Une défaite d'autant plus cruelle que les Sévillans ont encaissé le 3e but à une minute de la fin du temps réglementaire.

Si le Betis reste malgré tout troisième au classement de la Liga (à dix points du Real Madrid, le leader), cette défaite a surtout fait enrager Manuel Pellegrini, l'entraîneur des Verdiblancos pour le traitement subi par Nabil Fékir durant la rencontre, victime de trop nombreuses fautes à son goût.

« Ce match contre l'Athetic Bilbao a été très disputé. Nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avons perdu juste après une faute sifflée contre Nabil, alors qu'il a subi dix ou quinze fautes non sifflées pendant le match. C'est une honte de voir comment les arbitres traitent Nabil. Il a été victime d'une faute et c'est là que Bilbao a marqué son troisième but », a pesté Pellegrini après la rencontre, en conférence de presse.

« Je pense qu'il y a pas mal de fautes sur Nabil qui n'ont pas été sifflées aujourd'hui et, lorsqu'il a essayé de faire la même chose, il a été puni. Il n'est pas traité de la même manière. C'est mon point de vue », a-t-il ajouté.

Depuis le début de sa carrière, Nabil Fékir fait partie de joueurs subissant le plus de fautes car il excelle dans la conservation et la protection du ballon. En 2020, il occupait la première place du Top 5 des joueurs de la Liga dans ce domaine : « Fékir le plus touché, Rafinha pas en reste... Les joueurs qui subissent le plus de fautes en Liga ».

Les déclarations de Pellegrini font écho à celle de Jean-Michel Aulas après Lyon-Angers en janvier 2018 à l'époque où Fékir évoluait à l'OL.

L'article continue ci-dessous

Ce jour-là, Fékir avait subi dix fautes ce qui avait provoqué la colère de Jean-Michel Aulas : « Il faudra un jour que l'équité permette de protéger les créateurs comme Nabil ! Jamais on n'avait ressenti autant cette impuissance à pouvoir être décisif. C'est critique pour le foot ! »