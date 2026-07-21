Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur du Portugal, a révélé à quel point il avait été proche de prendre les commandes de la sélection du Brésil l'an dernier.

Le technicien portugais a expliqué qu'il dirigeait le géant saoudien Al-Hilal lorsque la Confédération brésilienne de football l'a contacté en mars 2025, peu de temps après le limogeage de Dorival Junior à la suite de la plus lourde défaite du Brésil de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde, sur le score de 4-1 face à l'Argentine à Buenos Aires.

Jorge Jesus était le candidat le plus en vue pour succéder à Dorival, mais l'accord n'a pas abouti en raison de son contrat avec Al-Hilal.

Jorge Jesus (71 ans) a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne Canal 11 : « Je n'ai finalement pas pris en charge la sélection brésilienne, mais j'ai bien été contacté pour établir la liste préliminaire du match qui a suivi leur défaite 4-1 face à l'Argentine. »

Jorge Jesus s'est séparé d'Al-Hilal le 3 mai, mais la Confédération brésilienne avait déjà entamé des discussions avec Carlo Ancelotti.

Le vétéran italien est devenu le premier entraîneur étranger de l'histoire de la sélection du Brésil le 12 mai 2025, peu de temps après son départ du Real Madrid.

Sous la houlette d'Ancelotti, la sélection du Brésil a fait ses adieux à la Coupe du monde dès les huitièmes de finale, après une défaite 2-1 face à la Norvège.

Interrogé sur ce qui a manqué au Brésil lors de la compétition, Jorge Jesus a répondu : « Je dirais que le Portugal est le Brésil de l'Europe... beaucoup de qualité individuelle, mais quand vient la Coupe du monde... le Brésil n'a plus été champion depuis 22 ans. »

Jesus a ajouté : « Ils disent : "Ah, mais nous sommes le pays le plus titré." C'est vrai, mais cela appartient au passé ; ils n'ont plus gagné depuis 22 ans. Ils ont toujours des joueurs formidables, mais ensuite ils n'arrivent pas à composer une équipe formidable. »

Interrogé sur ce qu'il aurait fait différemment s'il avait été responsable du Brésil lors de la Coupe du monde, il a répondu : « Les joueurs brésiliens sont nés pour jouer ; même dans le championnat brésilien, il y a beaucoup de qualité. Aurais-je choisi une liste différente de celle d'Ancelotti ? Bien sûr, pour un joueur ou deux, oui. Je pense qu'à l'heure actuelle, le meilleur attaquant de pointe du football brésilien est Pedro. Je suis peut-être un peu partial parce qu'il a été l'un de mes joueurs à Flamengo. Mais je pense que je suis d'accord sur la plupart des choses avec ce qu'a fait Ancelotti. »

Jesus a poursuivi : « Mais il y a la touche personnelle, la façon de voir le match et le style d'entraînement. Ce sont là les différences, la manière dont chaque entraîneur voit le match et applique ses idées. »

Jorge Jesus a pris en charge la sélection du Portugal en remplacement de Roberto Martinez après l'élimination de l'équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde plus tôt ce mois-ci, peu de temps après avoir mené le club d'Al-Nassr au titre de la Roshn League.