Jesse Lingard en route pour West Ham

Mis au placard à Manchester United, l'ailier anglais Jesse Lingard pourrait rebondir chez les Hammers de West Ham.

mène la course pour recruter Jesse Lingard en prêt pour le reste de la saison, bien que l'attaquant de ne sache toujours pas où il jouera le reste de la campagne.

Lingard n'a connu que deux titularisations avec l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison et n'a pas réussi à jouer une seule minute en championnat en raison d'un statut sérieusement fragilisé.

Il se disait que Solskjaer tenait à garder le joueur de 28 ans à Old Trafford car il veut une équipe bien fournie en nombre pour pouvoir courir plusieurs lièvres à la fois. Cependant, après une discussion avec le joueur, le manager de United s'est résolu à contrecœur de laisser Lingard partir en prêt.

Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l'international anglais, notamment Sheffield United, West Brom et divers clubs à l'étranger, mais c'est West Ham qui est en pole et Lingard préférerait rester en .

Solskjaer voulait garder Lingard

D'un autre côté, alors que l'équipe de David Moyes est actuellement la favorite pour enrôler le joueur de 28 ans, il est entendu que, malgré l'aval de Solskjaer, les pourparlers sont toujours en cours et Lingard n'est pas plus avancé sur la question de son futur.

"Jesse s'est entraîné ce matin, il ne faisait pas partie de l'équipe", a déclaré Solskjaer après que Lingard ait été écarté du choc de la contre Liverpool. «Alors, bien sûr, il veut jouer au football, nous devrons voir et je vais m'asseoir avec Jesse et prendre une décision sur ce que nous allons faire. Jusqu'à présent, il a été d'un grand professionnalisme, il s'est bien entraîné ce matin avec un petit groupe qui n'était pas dans l'équipe. Je vais m'asseoir et voir si quelque chose se passe. Je suis très heureux de l'avoir autour de nous car je sais qu'il aurait pu jouer aujourd'hui et bien faire. "

Lingard a fait plus de 200 apparitions pour le club, après l'avoir rejoint alors qu'il n'avait que sept ans. United a bouclé une prolongation de son contrat juste avant Noël, ce qui signifie que son contrat actuel court jusqu'à la fin de la saison 2022. Il est très apprécié à Old Trafford mais en raison d'un temps de jeu très limité, il cherche desespérement une sortie.