Jesé annonce son retour à Paris

Le buteur du PSG a posté une photo où on le voit s'apprêtant à prendre un avion direction Paris.

Un simple message "Paris", agrémenté d'émoticones avion et ballon de foot en légende d'une photo le montrant devant un jet. Jesé annonce son retour dans la capitale française.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Débauché du pour 25 millions d'euros, et avec un salaire estimé à 7 millions d'euros par an, Jesé appartient au PSG depuis 2016.

Après une série de prêts peu roboratifs, (Las Palmas, , Betis Seville, et Sporting la saison dernière), le buteur espagnol revient prêter main forte au champion de .

Le club francilien souffre des départs d'Edinson Cavani et d'Eric-Maxim Choupo-Moting, et des tests positifs au Covid-19 de Neymar et d'Angel Di Maria.