Jérôme Rothen et Emmanuel Petit détruisent l'OM

La récente communication de l'Olympique de Marseille au sujet de l'arbitrage passe mal.

L'Olympique de Marseille ne digère pas sa défaite contre le Racing Club de Lens. Et plus que tout, le club phocéen n'arrive pas à comprendre le but refusé à Alexis Sanchez en début de match, qui aurait permis à l'OM de prendre les devants et aurait totalement changé la physionomie de la rencontre, et certainement son résultat final.

"Cela s'équilibre sur une saison"

Amer, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué ce mardi afin de rendre compte de l'erreur de Clément Turpin face à Lens, mais aussi et surtout de toutes les erreurs dont le club phocéen a été, selon lui, victime depuis le début de saison en Ligue 1. Une communication qui ne passe pas du tout auprès de Jérôme Rothen.

"L'Olympique de Marseille est à côté de la plaque. J’ai été très surpris de ce communiqué-là. Quand un arbitre passe à côté de son match, on le dit. Mais, souvent, ça s’équilibre un petit peu sur une saison. Je n'imagine pas une seule seconde qu’il y ait un complot contre l’OM", a expliqué l'ancien du PSG dans son émission, Rothen s'enflamme.

"Un communiqué terrible pour l'image du club"

Que Clément Turpin ne soit pas à la hauteur sur certains matchs, c’est la vérité. Mais il n’y a pas que Marseille qui en a été victime. Il est nul contre Lorient, il est nul contre Lyon, il n'est pas terrible contre le PSG… Ces clubs pourraient aussi mettre en avant que Clément Turpin a trop fait parler de lui cette année. Dans ce communiqué, Marseille sort les situations contre lui. Mais il y a aussi des situations favorables sur la saison. Ça s'équilibre si tu fais le ratio sur tous les matchs", a ajouté Jér

Derrière, ils nous parlent du calendrier de la finale de la Coupe de France. Ils sont partis dans des tirades de malade alors que s'ils s'étaient qualifiés contre Annecy et fait une finale de Coupe de France, ils auraient aussi payé le fait de jouer le samedi soir puis le mardi ou mercredi, comme Nantes et Toulouse l’ont fait. Est-ce que ça c’était mieux que de regarder son adversaire jouer contre Toulouse? Pour moi, c’est un communiqué terrible pour l'image du club", a conclu l'ancien du PSG.

"Un coup d'épée dans l'eau"

Même son de cloche chez Emmanuel Petit qui trouve tout cela ridicule : "Si c’est simplement un moyen de mettre la pression sur le corps arbitral pour la fin de saison, c’est un coup d’épée dans l’eau car ça ne dupe personne. Sur le match de Lens, je trouve que c’est un peu tiré par les cheveux cette annulation de but de Sanchez, donc je comprends la frustration des Marseillais sur cette action. Mais je ne comprends pas le fait de prendre des exemples qui se sont déroulés toute la saison pour mettre la pression sur le corps arbitral sur la fin de saison."

Si on devait donner la parole à tous les petits clubs, peut-être qu’ils auraient davantage de choses à dire que l’Olympique de Marseille. En Premier League, Brighton, qui est aux portes de l’Europe pour la première fois de son histoire, a reçu trois fois des excuses de la commission arbitrale après des décisions controversées. Est-ce qu’ils ont fait des communiqués pour s’insurger que les gros soient protégés ?", a conclu le champion du monde 1998.