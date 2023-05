Jérôme Rothen déconseille à Bernardo Silva de rejoindre le PSG

Alors que Bernardo Silva est de plus en plus annoncé du côté du PSG, Jérôme Rothen a averti le Portugais pour lui déconseiller de venir au club.

Les premières rumeurs datent de l'année dernière déjà mais prennent pas mal d'ampleur depuis plusieurs semaines autour de la possible arrivée de Bernardo Silva au PSG. Aussi brillant soit-il sur le terrain et aussi important soit-il dans le système de Pep Guardiola, le Portugais n'a jamais caché qu'il ne se plaisait pas spécialement en Angleterre où le style de vie ne correspond pas à ce qu'il aime dans son quotidien. Un temps cité du côté du Barça, c'est désormais vers le PSG que l'ailier de City se dirigerait désormais. Mais Jérôme Rothen, ancien joueur parisien, lui déconseille de venir à Paris.

Rothen met Bernardo Silva en garde

Dans son émission Rothen s'enflamme diffusée sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a profité des rumeurs insistantes de l'arrivée de Bernardo Silva au PSG pour déclarer sa flamme au joueur portugais : « Bernardo Silva joue pour ses coéquipiers, il sait finir, il est intelligent. C'est vraiment le joueur qui reflète le mieux ce que Guardiola veut mettre en place sur un terrain. Il a tout pour plaire, ce joueur a de la classe. »

Mais l'amour qu'il porte au joueur de Manchester City ne l'empêche pas de critiquer un possible transfert vers le PSG : « Bernardo ferait une énorme erreur si il venait pour des raisons économiques et de cadre de vie. Je suis sûr que le PSG le signera parce que c'est une star et pas pour ce qu'il apporte sur un terrain. » Avant de poursuivre en mettant le Portugais en garde : « Le président ou l'émir ne sont pas censés se préoccuper de la construction d'une équipe, ils décident de signer des noms. Ils aiment Bernardo Silva, surtout avec le match qu'il a joué mercredi, ils ne le veulent pas pour la construction collective. »