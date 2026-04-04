Samedi, le PSV a remporté une victoire 4-3 âprement disputée face au FC Utrecht, mais cette victoire, qui pourrait lui valoir le titre de champion, est assombrie par une blessure apparemment grave de Jerdy Schouten. Le milieu de terrain a dû quitter le terrain après une heure de jeu en raison de douleurs au genou et a finalement été évacué sur une civière. Schouten avait lui-même posé un diagnostic prudent sur le terrain.

La blessure s'est produite lorsque Schouten a tenté d'intercepter une passe destinée à Yoann Cathline en effectuant un tacle glissé. Le capitaine s'est tordu le genou et a quitté le terrain, visiblement secoué.

Bosz a indiqué après le match qu'il n'avait pas bien vu l'incident. « Je n'ai pas vu le moment, car cela s'est passé loin de moi », a déclaré l'entraîneur du PSV devant la caméra d'ESPN. « J'ai vu qu'il avait effectué un tacle glissé, mais quand il est revenu sur la ligne de touche, le médecin a dit qu'il avait entendu un craquement. Ce n'est jamais bon signe. »

Du côté du staff médical du PSV, les nouvelles sont également peu encourageantes. Selon Bosz, le médecin du club a déjà fait un premier bilan qui n’est guère positif. « Notre médecin a également dit que ça n’avait pas l’air bon. Il faut bien sûr toujours attendre un peu et l’IRM doit encore être réalisée, mais c’est tout de même une ombre au tableau de cette victoire. »

Lors de la conférence de presse, Bosz est revenu plus en détail sur l’impact de ce moment. « Je me demandais surtout : comment va Jerdy ? Je trouvais un peu déplacé de me montrer euphorique, même si cela aurait peut-être été de mise compte tenu de toute la saison et de la performance. »

L'entraîneur a également confirmé que Schouten avait lui-même immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Ça ne s'annonce pas bien, d'après ce que j'ai entendu. C'est lui qui me l'a dit. Il a senti un craquement. Ce n'est jamais bon signe. »

Ses coéquipiers ont réagi avec une émotion visible face à cet incident. Joey Veerman a qualifié la situation de « vraiment horrible », tandis qu'Ismael Saibari a vécu ce moment de près. « J'étais tout près. Il a tout de suite dit qu'il sentait quelque chose. Il voulait immédiatement sortir du terrain. Je lui ai dit : "Mon frère, reste calme." Bien sûr, je suis désolé pour lui. On ne souhaiterait ça à personne. »