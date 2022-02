Jean-Pierre Rivère a pensé à arrêter après les incidents de Nice-OM

Les premiers incidents en tribune cette saison ont eu lieu à Nice, dès la fin du mois d'août. La réception de l'OM avait alors été interrompue après des jets de projectile visant Dimitri Payet.

"Le lendemain, tout s'effondre"

Une rencontre rejouée depuis à huis-clos pour un match nul entre les deux équipes, alors qu'entre temps, Nice s'était vu retirer un point.

"À aucun moment on n'avait imaginé un tel scénario. Et c'est peut-être le début d'une erreur", rejoue aujourd'hui Jean-Pierre Rivère, dans une interview accordée à Canal+ Décalé.

Le président niçois se remémore cette triste soirée du 22 août dernier et ce qui s'en est suivi : "Je n'avais pas envie d'aller en conférence de presse, parce que je n'avais pas de recul. Mais j'y suis tout de même allé parce qu'il fallait un responsable. Je l'ai fait très maladroitement mais je l'ai fait.

Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n'avais pas vues. Et là, tout s'effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d'arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas."

"Aujourd'hui, je veux uniquement parler de football"

Un événement que les Aiglons ont malgré tout su surmonter, eux qui ont l'occasion de récupérer leur deuxième place au classement ce dimanche en cas de victoire contre Clermont.

"Aujourd'hui, je ne veux plus en parler. Je veux uniquement parler de football, poursuit Rivère. Christophe Galtier apporte tout ce qu'on recherchait : le développement des jeunes joueurs, de la discipline, de l'exigence et la volonté de gagner."

Et c'est tout le projet azuréen qui en profite pour progresser pas à pas, mais non sans ambition.

"Notre projet va se faire étape par étape, sans gros investissement, conclut Rivère. On n'est pas dans l'optique de s'offrir un Neymar ou un Mbappé mais plus de prendre des jeunes joueurs et les garder sans faire de trading."