Jean-Pierre Papin explique pourquoi Igor Tudor est l'entraîneur idéal pour l'OM

Depuis son arrivée à l'OM en novembre dernier, en tant que conseiller du président, Papin observe et apprécie le travail de Tudor.

Ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin est depuis novembre dernier conseiller de Pablo Longoria, le président du club phocéen.

Quelques semaines après sa nomination à ce poste, Jean-Pierre Papin a accordé un entretien à nos confrères de La Provence et il loue le travail effectué par Igor Tudor, coach de l'OM depuis l'été dernier.

Pour Papin, le travail de Tudor est « magnifique »

« Je l'ai rencontré. J'ai pu comparer avec ce que j'ai vu dans ma carrière car j'ai eu la chance de jouer sous les ordres d'entraîneurs étrangers. On a un problème en France sur l'exigence. Quand on connaît Tudor, qu'on regarde son parcours, on voit que l'exigence est la base de son travail. À partir du moment où les joueurs l'ont accepté, tout s'est accéléré. Quand tu regardes l'OM jouer aujourd'hui, même si au départ c'était compliqué en dépit des bons résultats, tout est bien huilé. Quand tu regardes le match, tu sais presque ce qui va se passer. Le rôle du coach est hyper important sur cet aspect », explique JPP.

« Et sincèrement, le travail de Tudor est magnifique. Ses joueurs sont tous derrière lui aujourd'hui, ça se sent et ça se voit. Les résultats aidant, tout le monde est convaincu. À partir du moment où ils respectent ce que demande le coach, et il a beaucoup d'exigence, ils ont les résultats », ajoute-t-il.

Papin ne se voit pas entraîner l'OM

Dans les colonnes de La Provence, Papin se dit même bluffé par le style de jeu mis en place par Tudor : « C'est très surprenant, au départ, de comprendre la façon de jouer, mais quand tu fais quinze jours d'entraînement avec eux, tu sais exactement ce qu'il demande. Et jusqu'à preuve du contraire, les joueurs respectent tous ses consignes. J'étais bluffé par le match à Troyes, par exemple. J'ai suivi les séances avant et j'ai retrouvé tout ce qu'il avait demandé sur la pelouse. »

Jean-Pierre Papin déclare par ailleurs qu'il n'a nullement l'intention de devenir entraîneur de l'OM et de prendre la place d'Igor Tudor : « Je ne suis pas là pour être coach. Je suis là pour être à ses côtés, regarder ce qui se passe, donner mon avis de temps en temps, quand il me sollicite, mais à aucun moment je ne parle de tactique. Et puis, il est meilleur que moi ! »