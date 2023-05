Jean-Michel Larqué déçu par la saison "pourrie" du PSG

Jean-Michel Larqué n'a pas été emballé du tout par la saison du PSG et notamment par le contenu proposé en seconde partie de saison.

Sauf énorme catastrophe, le Paris Saint-Germain sera champion de France cette saison. Et pourtant, le PSG a joué à se faire peur tout au long de l'année, surtout de la seconde partie de saison, où le club de la capitale a souvent déçu en championnat et n'a pas réussi à creuser l'écart avec Lens et Marseille.

"Le PSG n'a pas soulevé les foules"

Avec six points d'avance sur le RC Lens à deux journées de la fin, le PSG va assurer l'essentiel en prenant un point lors des deux derniers matches, mais ne fera pas oublier pour autant sa saison décevante que ce soit sur le plan des résultats, mais aussi du jeu proposé. Sur RMC, Jean-Michel Larqué n'a pas hésité à dézingué la saison du PSG.

"Un titre au rabais du PSG ? C'est un titre minimaliste. Ils vont finir avec six points d'avance voir davantage dont ils vont finir la saison tranquillement premier, en faisant une saison pourrie. Une saison pourrie. Le contenu est important, cette saison le Paris Saint-Germain n'a pas soulevé les foules", a analysé l'ancien de l'ASSE.

"Une seconde partie de saison catastrophique"

"Après c'est difficile de soulever les foules au Parc des Princes, sur 90% du stade c'est compliqué, mais le contenu a été décevant. On parle de six matches perdus, les six l'ont été à partir du mois de janvier. Cela veut donc dire une seconde partie de saison catastrophique", a ajouté le consultant RMC.

"Avec en prime une élimination piteuse en Coupe de France et honteuse en Ligue des champions. Au final, c'est une saison très moyenne. Le titre tu le prends, bien évidemment qu'ils vont le prendre c'est normal. Mais quand tu vois la tronche des joueurs hier à la fin de la rencontre alors qu'ils savent qu'ils sont champions de France, je ne sais pas mais je ne dois pas être fait du même bois", a conclu Jean-Michel Larqué.

Difficile de donner tord à Jean-Michel Larqué sur toute la ligne et nul doute que bon nombre de supporters du club de la capitale doivent être absolument sur la même longueur d'onde que l'ancien international français. Une fois ce titre de champion de France officiel, le PSG devra se tourner vers un été crucial pour la suite du projet parisien.