Jean-Michel Larqué choqué par le comportement des Argentins après la finale

Ce mercredi, Jean-Michel Larqué s'est montré choqué par l'attitude des supporters argentins pendant la célébration de la victoire au Mondi

Championne du monde 2022 grâce à sa victoire face aux tirs au but face à l’équipe de France dimanche après un nul spectaculaire (3-3), l’Argentine célèbre depuis ses héros, avec des millions de supporters dans les rues de Buenos Aires et une parade lors de laquelle les joueurs de l’Albiceleste ont dû être évacués par hélicoptère tant la foule était nombreuse.

Les Argentins sont allés trop loin

Malheureusement, certains joueurs et supporters se sont fait remarquer d’une bien triste manière. Le gardien Emiliano Martinez en portant une poupée avec le visage de Kylian Mbappé, qui a même eu droit à un cercueil brûlé par des fans argentins qui ont peut-être poussé les célébrations un peu trop loin. Et bien sûr, des chants et insultes racistes à l’encontre de plusieurs joueurs des Bleus. Des images qui ont choqué et scandalisé les supporters et observateurs français.

Jean-Michel Larqué s’indigne

C’est le cas de Jean-Michel Larqué. Ce mercredi, le consultant RMC Sport s’est montré choqué par ces agissements depuis dimanche. « Qui ne serait pas choqué ? C'est honteux et indigne, de la part de gens normaux. Cela aurait été indigne si les Argentins avaient perdu mais ça l'est encore davantage parce qu'ils ont gagné. Quel message ils ont ? C'est une haine féroce, farouche avec des arguments de bas étage. L'exemple vient d'en haut et à partir du moment où on ne sanctionne pas l'exemple qui vient d'en haut, avec le geste d'Emiliano Martinez par exemple, lui qui dans sa grande bonté, a tenté de réconforter Mbappé après le match... Comment aller devant quelqu'un pour le réconforter et par derrière faire ça », s’est-il indigné dans l’émission Rothen s’enflamme.