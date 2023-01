Jean-Michel Aulas ému au moment de la vente de l'OL

Le président rhodanien s'est confié sur le processus de vente de son club à l'Américain John Textor, qui a fini par aboutir fin 2022.

L'Olympique Lyonnais a officiallement été vendu à John Textor fin 2022. Et si Jean-Michel Aulas reste pour le moment aux commandes, le patron historique du club a reconnu que cette vente lui avait fait quelque chose.

"Affectivement, cela a été un moment extrêmement fort. Même si j'en ai pris la décision, il n'est pas facile de se défaire progressivement d'un club que j'avais pris alors qu'il était en grande difficulté, en D2, avec lequel j'ai tout vécu, et que j'ai essayé de construire, avec de grands succès sportifs, chez les pros, les féminines ou l'Académie", a-t-il confié à L'Equipe.

JMA va tout de même conserver un rôle majeur à la direction du club : "Je reste président, mais aussi actionnaire : je suis toujours intéressé à la vie économique, qui est la vraie vie du club", détaille-t-il.

"Avoir trouvé un propriétaire très humain, un amoureux du football, et assurer la transition, en être le garant, me permet de garder les mêmes sensations. Bien sûr, je sens progressivement que les angoisses de président propriétaire ne seront plus du même niveau, mais je pense que les joies, si on allie pérennité financière et résultats sportifs, seront les mêmes."

Pour l'heure, il reste le patron au club, alors que John Textor n'a pas encore pleinement pris les choses en main. "Dans l'état actuel des choses, j'ai senti que John ne voulait pas être trop vite en première ligne", assure-t-il encore, précisant que toutes les décisions seront prises en concertation.

"Je suis allé serrer la main de tous les joueurs, aujourd'hui (vendredià et, en m'adressant à eux, je voulais leur rappeler que je restais le boss. Je ne dis pas ça par forfanterie, mais pour montrer mon implication totale. On a tout pour réussir et, si on n'y arrive pas, c'est que les joueurs n'en font pas assez."