"Je veux Haaland au Real et Mbappé au Barça"

Une ancienne star de Liga révèle avoir raté Sergio Ramos d'un coup de coude et touché un de ses coéquipiers.

Aritz Aduriz a été expulsé lors de la campagne 2006/07 pour un coup de coude sur Mahamadou Diarra lors d'un match Real Madrid contre Athletic Bilbao à l'Estadio Santiago Bernabeu, mais l'ancien joueur basque a admis qu'il n'était pas destiné au milieu de terrain malien. .

L'attaquant désormais à la retraite, avoue plutôt qu'il espérait entrer en contact avec l'arrière central du Real Madrid, Sergio Ramos.

"De toute évidence, et je l'ai dit à plusieurs reprises, jouer contre Ramos était un cauchemar à l'époque", a déclaré Aduriz à Radio MARCA lorsqu'on lui a demandé quel était le défenseur qui l'avait le plus énervé.

"Le partenariat Ramos-Pepe a été très amusant à affronter. Je l'ai beaucoup apprécié, mais je l'ai dit à plusieurs reprises à Sergio: c'était difficile."

«Je dois dire que je ne l'ai jamais dit auparavant: une fois que j'ai été expulsé au Bernabeu parce que j'ai donné un coup de coude à Diarra, un coude terrible, horriblement moche, je n'en suis pas fier du tout, mais ce coude était pour Sergio."

"J'ai fait une erreur dans le saut. J'ai un amour et une amitié terribles avec Sergio, mais ce furent des matchs difficiles."

L'ancien buteur de l'Athletic a fait part de ses réflexions sur Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux attaquants du futur, et il a déclaré qu'il aimerait qu'ils se retrouvent au Real Madrid et à Barcelone.

"Haaland et Mbappé me semblent tous les deux spectaculaires", a noté Aduriz.

"Si j'étais président du Real Madrid, je signerais Haaland. Pour Barcelone, je signerais Mbappé."