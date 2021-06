"Je suis passé au niveau supérieur" - Lukaku vise le Ballon d'Or et se compare à Ronaldo

Très performant et de plus en plus respecté, l'attaquant de la Belgique estime s'être hissé au niveau des meilleurs et rêve d'un Ballon d'Or.

Romelu Lukaku affirme que Cristiano Ronaldo aimerait avoir sa "puissance", l'attaquant de l'Inter étant déterminé à mettre ses compétences à profit pour éclipser les meilleurs buteurs européens de la course au statut de meilleur joueur du continent. Évoluant lui aussi en Serie A, Cristiano Ronaldo est forcément un concurrent de taille... France – Presnel Kimpembe : "Mbappé est au service du collectif"​ Romelu Lukaku a déclaré aux journalistes que le fait d'affronter Cristiano Ronaldo en Italie l'avait aidé à améliorer son jeu. "Sur le plan personnel, oui. En tant qu'équipe, c'était juste important de gagner le championnat. Nous l'avons fait. C'était exceptionnel, nous avons beaucoup gagné, c'était une excellente saison pour nous". Impressionné par le quintuple Ballon d'Or, l'ancien buteur d'Everton et de Chelsea reconnaît que le Portugais a des qualités bien différentes. "J'aimerais avoir son dribble et la façon dont il frappe le ballon. Il aimerait avoir ma puissance ! Quel âge a-t-il, 36 ans ? Quand la Juventus Turin est sortie en Ligue des champions contre Porto, la façon dont il a reçu des critiques, j'étais comme 'wow, c'est incroyable'. Puis le match suivant, il a marqué un triplé", s'est souvenu le Diable Rouge, bluffé par le mental de CR7. L'article continue ci-dessous Le Ballon d'Or, un objectif assumé "C'est motivant quand vous avez quelqu'un dans votre propre ligue qui peut faire cela à cet âge (...) Il est un joueur sur lequel on peut compter, il gagne. C'est impressionnant", a ensuite avoué Romelu Lukaku. Depuis le début de l'Euro 2020, le Belge a marqué trois buts. Peut-il viser le Ballon d'Or ? C'est un objectif clairement assumé.



"C'est un très grand objectif, et mon rêve d'enfance. Je voulais passer au niveau supérieur, m'améliorer. Les gens parlaient toujours de Kane, Lewandowski, Benzema, et disaient que c'était un niveau de classe mondiale, avec moi, c'était toujours une 'bonne forme'. Au cours des deux dernières années, j'ai montré que ce n'est pas seulement une bonne forme, j'appartiens à ce groupe. La chose que je veux vraiment faire, c'est commencer à gagner", a prévenu le buteur, déterminé à être plus respecté. "Le fait que nous ayons gagné avec l'Inter m'a donné plus de motivation pour m'améliorer encore. L'objectif final serait de gagner avec l'équipe nationale. Ce serait la reconnaissance ultime pour les joueurs ici et une fierté pour la Belgique (...) Je pense que je suis passé au niveau supérieur. C'est une question de travail, de trouver les petites choses qui te rendent meilleur. Je sais que j'ai beaucoup progressé, c'est sûr. Mais je suis toujours à la recherche de ce petit plus" , a enfin déclaré l'attaquant.