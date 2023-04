"Je suis Parisien", Kylian Mbappé rassure sur son avenir

Ce mercredi, Kylian Mbappé a déclaré qu'il se sentait Parisien et qu'il souhaite gagner la Ligue des Champions avec le PSG.

Cet été encore, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait encore être au coeur des rumeurs. S'il a prolongé jusqu'en 2025 l'été dernier, l'international français connaît une saison décevante avec le Paris Saint-Germain, avec qui il ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison, et dont le titre en Ligue 1 est même menacé. En ajoutant à cela un recrutement qui s'est avéré décevant de toutes parts (Soler, Ekitike, Ruiz, Renato Sanches...), le champion du monde 2018 pourrait revoir ses plans pour cet été, d'autant que le Real Madrid attend la moindre ouverture pour foncer sur le numéro 7 parisien.

"Je suis Parisien"

Mais les ardeurs madrilènes risquent d'être fortement refroidies par la dernière déclaration du natif de Bondy. Invité dans l'émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi, il a évidemment été interrogé sur son avenir et ses objectifs à venir, et il s'est montré très clair. "Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner, a-t-il expliqué en souriant. Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain".

Une déclaration plutôt claire de la part du joueur le plus convoité de la planète. Même si tout peut aller très vite dans le football moderne, le coeur de Mbappé est bien Parisien. Un dossier de moins à gérer pour la direction du club de la capitale, en plein tourment avec l'affaire Christophe Galtier.